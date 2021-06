Elisa Carrió descartó participar de una PASO de Juntos por el Cambio en Buenos Aires: “Si hay interna, no cuenten conmigo”

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró este domingo que no está dispuesta a participar de una interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y advirtió que la mayoría de la coalición está de acuerdo en cerrar una lista de consenso. Según la ex diputada el que aún no debe definir el lugar que quiere ocupar es el neurólogo Facundo Manes. “Falta saber si realmente quiere la unidad o no”, advirtió.

Diego Santilli mide muy bien en el cornurbano bonaerense. Manejó de manera extraordinaria la seguridad y la logística de vacunación. Tiene un futuro político enorme, también puede ser Jorge Macri o Manes que quiere ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años”, resaltó Carrió en tono irónico.

“Para mi la vida es un camino. Veo mucha gente en la política que quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada. Que sin conocer la política quieren ser presidentes. Les pediría un poco de humildad”, afirmó, en lo que pareció ser un cuestionamiento, sin nombre y apellido, para el neurólogo, que apareció como la nueva figura de la UCR.

Carrió contó que habló con Manes en su casa y aclaró: “El quiere ser y que todos nos podamos a disposición de ellos. Yo quiero la unidad”. La ex legisladora planteó que el camino es tener una lista “con los top 10″ que más midan y después definir. Además, dijo que la única forma en la que sería candidata es si ella, con su presencia, puede generar la unidad en una lista.

Por otra parte, en referencia a las PASO y en diálogo con TN, resaltó: “La interna no garantiza amistad política, sino una lucha funcional al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si hay lucha, yo no voy a estar. Si hay interna, no estoy, porque a esa lucha fratricida no voy”. En esa línea, agregó: “Una interna produce mucho daño personal. Si la gente nos ve con esa ambición, no nos vota. Hay que ceder, hay que bajarse”.

Carrió manifestó su voluntad de trabajar para la unidad de la oposición en territorio bonaerense. Quiere evitar una competencia interna porque entiende que terminará dañando el espacio político y que no es lo que la gente quiere ver representado en la propuesta electoral. Hasta el momento Diego Santilli, Jorge Macri, Emilio Monzó y Facundo Manes aparecen como los principales precandidatos de la coalición.

“Si queres la unidad en Argentina, tenes que mostrar unidad y amistad política en tu propia propuesta electoral. El consenso de unidad requiere el renunciamiento de muchos”, aclaró la ex diputada. Luego de pronunciar esas palabras, se refirió a la ex gobernador bonaerense María Eugenia Vidal, quien decidió no competir en la provincia pese a la presión de Mauricio Macri para que encabece la boleta.

En ese sentido, Carrió manifestó: “No se le puede pedir a una persona que dé más de lo que ya dio en su vida, que es el caso de María Eugenia en la provincia. Yo la vi presa, la vi con sus hijos a los que les decían de todo en la escuela. No hay que pedirles a las personas que destruyan su vida para servir a la nación”.

Este sábado por la tarde, durante una reunión de casi dos horas en la Quinta Los Abrojos, María Eugenia Vidal le confirmó a Mauricio Macri su decisión de no presentarse como candidata en la provincia de Buenos Aires y le habló de la competencia en el distrito porteño, donde la ex gobernadora condiciona su postulación a que se acuerde una lista de unidad con Patricia Bullrich y le pidió ayuda al ex presidente para disuadirla de bajarse de la pelea.

Respecto a Bullrich dijo que “hay una actitud de mucha grandeza por parte de Patricia, con la que hay que construir una amistad política”. No aclaró, pero dio a entender que la presidenta del PRO estaría dispuesta a negociar un acuerdo político con Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para las listas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, aclaró: “Vamos a llegar a la unidad en la Ciudad de Buenos Aires”.

“La política tiene dos etapas. Una fase agónica que es la lucha por el poder y una fase arquitectónica que es la de construcción. La etapa más miserable de la vida política, en todos los partidos, es cuando se van a definir candidaturas”, expresó.

Luego, agregó: “Hay personas que son humildes y se vuelven soberbias, los tranquilos se vuelven ansiosos y las personas se terminan desconociendo entre ellos por los intereses. Esto va a pasar, pero hay que manejar la tensión”.

