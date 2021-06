El futuro de Messi a horas de que se termine su contrato con el Barsa

En Barcelona, los hinchas están preocupados. Este miércoles llegará el famoso 30-J y el anuncio de la renovación de Lionel Messi no se hizo. A partir del jueves el mejor jugador del mundo quedará libre y no necesita ningún burofax para cambiar de club. Pero seguramente eso no ocurrirá ni se repetirá aquel sismo del 24 de agosto del 2020, cuando Messi se cansó de Bartomeu y tenía decidido romper con el club con el que ya dio 35 vueltas olímpicas. Luego, la historia ya es conocida: ante la presión del ex presidente de llevarlo a juicio. Leo decidió quedarse y hoy es la figura principal en la que basa la reconstrucción futbolística del club el actual mandatario, Laporta.

Las reuniones por el nuevo contrato de Leo continúan. Este martes una fuente cercana a la negociación le hizo una breve descripción a Olé de cómo va todo: “Hubo pocos avances, se sigue hablando, aún hay algunas cosas por negociar. La sintonía es buena”. Todo indica que habrá fumata blanca, que habrá foto de Messi y Laporta firmando un nuevo vínculo(que en principio sería por dos años), pero no hay que gritar los goles antes tiempo (y mucho menos antes de que el VAR dé el visto bueno).

En un principio la idea era tratar de hacer el nuevo anuncio los primeros días de julio, pero por ahora nadie se atreve a poner una fecha. Quedan detalles por resolver, pero si no aparece nada extraño Leo seguirá jugando en el Barcelona y ahora tendrá el plus de tener a su amigo Agüero como compañero de plantel.

Fuene: Ole.com.ar