Chicanas cruzadas entre los presidentes de San Lorenzo y Huracán en la previa del clásico

Se viene la fecha de los clásicos y uno de los más destacados de la jornada del sábado será el que protagonicen San Lorenzo y Huracán, para muchos el clásico de barrio más grande del mundo. Boedo y Parque Patricios ponen el honor en juego en 90 y los presidentes de ambos clubes cruzaron declaraciones picantes antes del duelo que se disputará en el Tomás A. Ducó.

¿Qué dijo Moretti sobre el clásico contra Huracán?

“Es un clásico muy importante, barrial. Para mí Boca es más importante como clásico, pero bueno, hay que darle la importancia del caso”, afirmó Marcelo Moretti en diálogo con ESPN. Un claro intento del presidente del Ciclón de bajarle el precio a Huracán, el histórico rival de barrio. En la misma línea con su presidente, Adam Bareiro declaró post triunfo ante Tigre: “No perdemos contra esos”, en referencia al Globo.

La respuesta de Garzón

En Huracán se hicieron eco de las declaraciones de Moretti y David Garzón, presidente del Globo respondió ante los micrófonos de ESPN: “No lo he escuchado. Con todo este lío que tuve hasta recién, no lo he escuchado. Me sorprendió un poco, pero bueno, son opiniones. Si hablamos de clásico barrial, yo lo veo más clásico de Riestra que de Boca. El clásico nuestro es San Lorenzo. Eso está fuera de discusión. Está claro. Me parece que es más una chicana que otra cosa”.

¿Cuándo juegan Huracán y San Lorenzo por la fecha de los clásicos?

Huracán recibirá a San Lorenzo el próximo sábado desde las 19.30 horas en el Estadio Tomás A. Ducó. Se esperan más de 40 mil hinchas en la casa del Globo y un recibimiento a la altura de las circunstancias. Cabe recordar que los de Parque Patricios se quedaron sin entrenador tras la última jornada ya que Facundo Sava renunció a su cargo.

Fuente: bolavip