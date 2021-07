Se conoció cómo fue la “traición” entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo a Jimena Barón

Ángel De Brito se encargó de contar como fue la traición de Giannina Maradona y Daniel Osvaldo a Jimena Barón. Según hablaron en su programa, la nueva pareja en realidad tiene relación desde hace siete años.

Fue entonces que Marina Calabró, panelista invitada del programa, agregó: “En 2015 fue el problema de la disco con Jimena Barón”. Luego de ello Ángel no dudó en agregar: “Cuando Gianinna Maradona fue ‘angelita’ y estuvo sentada en esa silla, ya hablábamos de Daniel Osvaldo. ‘Es amigo’, lo que seguía diciendo hasta hace poco”.

Y como era de esperarse Marina sumó un granito más de información y comentó que a Jimena le dijeron siete años atrás que estaban pegados en el boliche porque la música estaba fuerte. Como resultado la nueva jurado de Showmatch: La Academia, les terminó creyendo debido a que le negaron en más de una oportunidad el supuesto hecho. Recordemos además que en ese momento, Daniel recibió una acusación pública por “aprovecharse” de las mujeres.

Es por ello que ahora se entiende porque le dolió tanto Jimena Barón el blanqueo del romance entre su ex, Daniel Osvaldo, y Gianinna Maradona. La cual tuvo comienzo hace años pero los protagonistas decidieron mantenerlo en secreto para no generar un escándalo.

Algunas horas antes de la noticia que dio la pareja, Barón reconoció públicamente que está yendo a terapia para superar lo que fue su vínculo con el ex jugador de futbol. Y confesó que para no llorar, rompe cosas o hace duros comentarios en redes sociales.

Recordemos que la cantante pasó la mayor parte del 2020 en la casa de su ex pareja, Daniel Osvaldo y como siempre los rumores de reconciliación no faltaron. Pero luego de un tiempo, pudimos ver que aunque lo intentaron, no pudieron resolver los conflictos que tenían y decidieron volver a estar separados.