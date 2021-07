Un reconocido chef fulminó a Alex Caniggia por sus hamburguesas: “No me lo imagino haciéndola”

El mes pasado Alex Caniggia anunció que comenzaría a vender una edición especial de la hamburgesa gigante que le valió varios elogios por parte de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular en la segunda edición de MasterChef Celebrity. Sin embargo, las criticas no se hicieron esperar.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, un prestigioso chef argentino opinó sobre las famosas hamburguesas de Alex Caniggia. Tras las decenas de críticas que se hicieron escuchar en las redes sociales, Francisco “Paco” Almeida opinó sobre el tema y fue escéptico con respecto al producto.

“Lo estético dice mucho pero 6900 pesos una hamburguesa me parece mucho aunque sea para varias personas”,opinó el cocinero haciendo referencia al alto monto que pide el hijo de Mariana Nannis por su creación culinaria. “Entiendo que no la va a hacer él, no es que va a estar él en su casa haciéndolas”, agregó.

No me lo imagino a él haciendo la hamburguesa”, aseguró Almeida durante la trasmisión, describió el producto y aseguró que se trata da un “medallón de dos kilos” que además cuenta con cebolla caramelizada. “Puede estar bueno pero es polémico”, afirmó el prestigioso chef argentino.

“Habría que tenerla en frente a ver a qué nos enfrentamos. Acá me pongo picante porque hay una secta de hamburgueseros”, agregó durante el vivo con Juan Etchegoyen. “Hay que probarla primero, criticando por criticar no hacemos nada. Es dudosa una hamburguesa muy grande y cara”, continuó.

“Hay hamburgueseros que les falta criterio. Hay que conocer y abrirse. No nos guiemos por esas críticas falta de argumentos”, reveló Francisco Almeida y, por último, cerró: “Me parece un exceso de precio y calidad. Habría que ver como está hecha esta hamburguesa. Ese precio es raro, habrá que ver como le va. Me intriga mucho. Es 100% efecto mediático”.