Camila Homs ganó el juicio que le hizo su exabogado, Ignacio Trimarco: detalles de lo que se viene ahora

En agosto de 2022 se conoció que Camila Homs había sido demandada por quien era su abogado, Ignacio Trimarco. Según se supo por el mismísimo letrado en aquel entonces, él le consiguió un acuerdo económico con Rodrigo De Paul (esto en pleno divorcio), y ella no le quiso abonar los honorarios, y fue a la Justicia.

Ella lo acusó de filtrar información a la prensa y de estafarla, que por eso no le pagó. El caso siguió adelante, el año pasado hubo una audiencia, ella no fue, pero presentó un certificado médico. Del otro lado no le creyeron y la denunciaron una vez más por falsificación. Ese llevó a una segunda denuncia penal, pero en las últimas horas hubo novedades sobre el tema, y quien sonríe es Camila.



“La causa acaba de resolverse y la Justicia falló a favor de Camila Homs”, contó Diego Esteves, y agregó: Básicamente, hubo un principio de estafa, esto tendrá que dirimirse en una causa aparte. Por otro lado, algo que había dicho Trimarco, que uno de los certificados que era trucho, que lo había hecho con su propia letra Camila…fue la médica, incluso, que había confeccionado ese certificado”, siguió.





A continuación, en A la tarde, tiró una bomba: “Eso no es todo, porque adivinen, ¿cuál es el estudio que patrocina a Camila Homs? El de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Argentina, que no puede ejercer como abogado, pero si su estudio funciona”.

“Gastón Barraza, que es parte del estudio, va a patrocinar a Camila Homs en dos causas. Una es por hostigamiento y la otra sólo me dicen que es muy grave contra Trimarco, todavía no me dieron detalles”, contó y Luis Ventura apuntó: “Tiene que ver con el género”.

Fuente: Infobae