Acusaron a la hermana de Calu Rivero de robar en un supermercado

La hermana de Calu Rivero fue acusada por la empleada de un supermercado chino de intentar llevarse tres productos sin pasar por la caja.

Marou fue interceptada por una de las personas que trabaja en el comercio ubicado en el barrio de San Telmo en la Ciudad de Buenos Aires.

La información sobre la hermana de Calu Rivero fue revelada este lunes 12 de julio por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos en el espectáculo, por la pantalla de América.



“Todo sucedió en un supermercado chino donde una cámara de seguridad desculó un episodio confuso”, comenzó diciendo el periodista Rodrigo Lussich.

Y luego, el conductor del ciclo que se emite por las tardes, agregó: “Descubrió que una persona estaba haciendo la compra pero dejando a un costado una botella de un licor de una marca que no podemos decir, y dos velas”.

Brindando más detalles, contó que el supermercado oriental al que fue la hermana de Calu Rivero, tiene una góndola de vinos y en ella hay una vitrina en donde están guardadas las bebidas más caras. Aparentemente le estaban cobrando a una señora, cuando intentó llevarse los productos.

Pallares relató que cuando la empleada observó todo lo que ocurría en las cámaras de seguridad, frenó a Marou para que devolviera las velas y la botella de licor que había agarrado y que parecía querer llevarse sin abonar.

Para finalizar con la información en el marco de su sección de “las bombas”, Rodrigo Lussich, dijo de manera irónica: “Creemos que no hizo nada, que fue un error. No lo pasó por la caja, no lo vio. Pero estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja, sin pagar, robando en el chino y la pescaron, a Marou Rivero”.

La hermana de Calu tiene más de 90 mil seguidores en Intagram y se define en sus redes sociales como socióloga, tejedora social e influencer cultural