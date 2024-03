El insólito motivo por el que Gastón Soffritti no fue elegido para actuar en La sociedad de la nieve

Gastón Soffritti sorprendió el pasado fin de semana al contar en la mesa de Juana Viale que había querido formar parte del elenco de La sociedad de la nieve, la película de Netflix que cuenta la historia de la tragedia de los Andes. Lamentablemente, el actor no quedó seleccionado para el film.



Dando a conocer los motivos por los que fue descartado, el actor expresó: "Yo hice el casting. Estuve durante un año completo. Por primera vez, di viejo (para el papel). Siempre quedo afuera por parecer un niño. Acá daba grande".



"A parte probó una de las escenas más lindas de la película, que es un diálogo con Numa Turcatti que muere. Numa le decía que quería bailar, él le decía que por qué si nunca había bailado y Numa le decía: 'Ahora quiero'", contó Carlitos Páez, sobreviviente del accidente, quien también fue invitado al programa..



Recordando su experiencia, Soffritti contó: "Ese casting fue gigante. Fueron ocho mil personas las que participaron. Yo me acuerdo que el primer casting que hice fue en febrero y el último en octubre o noviembre. Nunca me había pasado que me dijeran que no después de tanto tiempo".

Fuente: Clarin