La respuesta de Martín Tetaz después de la polémica por la despenalización de las drogas

El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, reafirmó su postura a favor de la despenalización de las drogas recreativas y subrayó que no fomenta el trabajo infantil sino que refiere al «problema que hay en el acceso al primer empleo». Además, apuntó contra algunos sectores políticos que polemizaron sus dichos sobre temas que consideró «taboo»: «Tratan de ir con un palito diciéndole a la gente lo que puede hablar y lo que no«.

«Que salgan a matarme por las redes no me importa, es señal que estamos en el buen camino. Me jode que me corran por derecha gente que se llama progresista y que le gusta que el Estado prohíba las cosas«, manifestó el economista en declaraciones a ‘Alguien tiene que decirlo’ por Radio Rivadavia. En las últimas horas, Tetaz planteó la posibilidad de despenalizar drogas recreativas como, por ejemplo, la marihuana y lo comparó con el consumo de los cigarrillos.

«No te hace ruido que puedas a ir a un kiosco y comprar cigarrillo que todos sabemos que mata, o a un supermercado y comprar alcohol que hace mucho daños. Con estos temas, después de muchos años, entendimos que es mejor que se haga a la luz. ¿No tendría que ser igual con otras sustancias? ¿Qué diferencia hay entre estos y la marihuana?», lanzó el precandidato opositor.

«Me van a correr toda la campaña por derecha y van a perder el debate por goleada», lanzó Tetaz y subrayó que «el hecho de que mis declaraciones hagan un título demuestra la distancia que hay entre los políticos y la sociedad». «Esa es la razón por la que no pueden comprenderlos, están absolutamente lejos de la realidad», esgrimió en sintonía con su compañera de lista María Eugenia Vidal quien manifestó en reiteradas oportunidades que debe achicarse la brecha entre ambos sectores.

Por otro lado, Tetaz se enfocó en la mirada económica que le aportaría al bloque opositor dentro del Congreso y adelantó cuál es la iniciativa que tiene ya tiene en mente. «Quiero cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, que es la que le da al Presidente la maquinita de hacer billetes», expuso el autor y señaló que esto impulsó «hace 75 años» un problema de inflación sin solución.

«El directorio del Banco Central tiene que ser elegido por una mayoría del Congreso que requiera consenso político y que no lo elija el presidente de la Nación», adelantó sobre el documento que tiene en su agenda. «Es un consenso que se puede construir», manifestó al subrayar que desde el Ejecutivo están realizando un fuerte «ajuste fiscal» por lo que al próximo año habrá cierto orden que permitirá que no requiera «tanto financiamiento monetario» por lo que allanaría el debate.

Con información de www.elintransigente.com