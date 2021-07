La mamá de L-Gante habló de Cristina Kirchner: “Cuando dijo lo de la computadora me reí"

Nombrada y renombrada por su hijo cada vez que da una nota, Claudia Valenzuela es la mamá de Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. “Él habla de ella con mucho amor. Y está en línea con nosotros”, anunció esta mañana Ernesto Tenembaum para referirse a la señora que vive en General Rodríguez y que vio como su hijo se convirtió en una estrella internacional de la cumbia y la música urbana. Fue en el programa ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? por Radio con Vos, FM89.9.



“Los inicios de L-Gante costaron, éramos una familia laburante pero poníamos todo para ayudarlo a grabar los temas”, expresó de arranque entre otras cosas Claudia Valenzuela sobre su hijo músico cumbiero y trapero, que entre México, España y buena parte del mundo tiene una audiencia que está cayendo rendida a sus pies. “Elián tenía amistades que lo llevaron por malos caminos, ahí probó las drogas. Tuve miedo de que terminara mal”, contó con sinceridad la mujer que lo vio crecer en un barrio humilde del partido de General Rodríguez, que queda en el Oeste del Gran Buenos Aires. Entonces, para explicar el fenómeno que encarna su hijo de 21 años, además señaló: “A Elián siempre le gustó la música. Fue aprendiendo solo con los programas de la compu”.



Y si bien el músico es furor entre los jóvenes hace ya un tiempo, su nombre trascendió con más fuerza después de que la vicepresidenta lo nombrara en un acto en Lomas de Zamora. “Les recomiendo que lo escuchen a L-Gante. Con esa Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, había dicho Cristina en referencia al tema L-Gante RKT. Y despertó burlas por el error que cometió al pronunciar su nombre como “elegant”, en inglés.

Consultada puntualmente por Tenembaum por este tema, Claudia relató cómo se enteró de la mención. “Me empiezan a llegar mensajes por Instagram: “Cristina lo nombró”. Yo no podía encontrar la conexión de Cristina hablando de L-Gante. Primero me causó gracia, por supuesto… Empezó mal cuando dijo ‘elegant’. Está bien: es más fino”, contó entre risas ante la confusión de la ex presidenta. “Ya empezó mal”, agregó.



Entonces siguió: “Cuando dijo lo de la computadora, me reía. Te digo la verdad, me reía. Porque yo sabía cómo había venido esa computadora acá. Yo sabía. En sí a Elián le había venido una computadora, pero él ya no estaba yendo a la escuela. Pero yo me presento a pedir la netbook. Y en ese momento de una escuela me mandaban a otra escuela. Me fui a tres y dije ya está. No estaba yendo más. Así que nunca tuvo su computadora. Y después, los chicos que tuvieron su netbook, dejaron de estudiar... Él ya no estaba yendo más. Lo que sí no me acuerdo, es si vendió el celular o lo vendió mano a mano”.



Sobre el último boom de su hijo, un tema de L-Gante para que los chicos aprendan el abecedario, contó cuánto tuvo que ver ella. “A mí me pasan videos por redes diciendo: ‘Quiero el abecedario. Los chicos se saben las letras de las canciones, pero no el abecedario’. Le piden las tablas. Les digo que primero se las está aprendiendo y ahí va a salir. Entonces le digo a Elián: ‘Me están pidiendo que hagas el abecedario’. Y un día me sorprende en la cama del hotel con su teléfono. Y al otro día era pegadizo. Los amigos de él venían a mi casa y me decían que ya se les había pegado. Era furor. Iba a comprar al almacén y había algunos que me conocían y la cantaban. Ya me daba gracia”, contó la mamá del último gran fenómeno argentino. Y en este sentido agregó: “Fue duro cuando Elián dejó el secundario. Me dijo que después lo iba a terminar”.

