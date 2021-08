Mamá de la nena abusada: “Mi hija estaba en el colegio donde depositamos toda nuestra confianza y violaron su intimidad”

“Necesito que me ayuden, que el caso de mi hija se haga público. Si bien está actuando la justicia, necesito que la sociedad me ayude porque no puede pasar por esto un chico más. Lo que nosotros pasamos el miércoles fue terrible”.

“Mi hija, cuando llega a casa, me dice que sentía un dolor en la vagina. Cuando la revisé, estaba cortada, tenía sangre. Inmediatamente la llevamos para que la vea un médico, quien nos dice que hubo abuso”.

“Esto sucedió en el baño del colegio. Ella me dice que era un hombre vestido como un profesional del colegio”.

“Hago pública esta tortura que estamos pasando para que se haga justicia. No voy a parar hasta conseguir justicia por mi hija, a quien le arruinaron su niñez, su adolescencia y a nosotros nos arruinaron la vida”.

“Que quede claro, nosotros no vamos contra la escuela, vamos en contra del abusador. Estamos en pandemia y el colegio permanece herméticamente cerrado, nadie entra, solo profesores y alumnos”.

“Mi hija estaba en el colegio donde depositamos toda nuestra confianza y violaron su intimidad”.