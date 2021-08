Picante chicana de una precandidata contra el «manual de ética» de Juntos

La interna de Juntos por el Cambio en la previa y el presente de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas, estuvo muy caldeada, principalmente en la Provincia de Buenos Aires. La interna entre Facundo Manes y Diego Santilli hizo que varios referentes buscaran poner paños fríos al asunto y propusieron un «manual de ética» para no agredirse. En este sentido, Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada del Frente de Todos, expresó que «es un disparate».

En diálogo con AM 750, la ex concejal de La Plata aseguró que toda la situación le parece «un disparate», ya que no entiende por qué la política tiene que aprobar «un manual de usos y costumbres para poder dirigirse en una campaña a su electorado, pero también a sus pares que hacen política». Indicó que en lo personal no tiene que sentarse con Daniel Gollan «para ver qué decimos en la televisión cuando vamos».

Aseguró que «nosotros con el equipo sabemos perfectamente que somos parte de una sociedad y tenemos normas y formas para hacer política. Eso debería valer mucho más, el valor de la palabra y la conducta ante una sociedad». Sin correrse de su indignación, expresó que «es increíble que una persona adulta que hace política tenga que someterse a un manual de usos y costumbres».

Profundizó que el manual que propone Juntos por el Cambio también es «de ética» y que lo usarían «para autocontrolarse en lo que pueden ser los agravios, las descalificaciones, los destratos y la misoginia. Con nosotros eso no hace falta». En este sentido, agregó que «Mauricio Macri apoya todas las declaraciones misóginas del PRO. Va quedando muy claro que ellos representan eso».

«Proponemos un debate abierto»

Sobre el debate planteado con Diego Santilli y Facundo Manes, Tolosa Paz ya se posicionó a favor de hacerlo y hace algunos días «chicaneó» al ex vicejefe de Gobierno de CABA para que «le hable a la ciudadanía sobre qué quiere hacer con la Argentina”. Esta mañana expresó que «proponemos un debate abierto. Creo que es muy sano de cara a una legislativa muy importante».

