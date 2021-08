Lionel Messi le habló al mundo como nuevo jugador del PSG: “Mi sueño es volver a ganar la Champions y creo que estoy en el lugar ideal para conseguirlo”

Lionel Messi brindó este miércoles su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del París Saint Germain en el que será recordado como uno de los pases con tono de acontecimiento mundial en la historia del fútbol luego de su legendaria era en Barcelona.

Según trascendió, La Pulga incluyó en su contrato una cláusula que señala que todos sus partidos con la Selección argentina son “una prioridad”. Tras ganar la Copa América, el gran objetico del rosarino es el Mundial de Qatar 2022.

Fue Nasser Al-Khelaifi, dueño del club, quien inició el acto oficial cuando dijo: “Es un día histórico un día increíble para el club, es un momento realmente fantástico para nosotros, todo el mundo conoce aleo es el único jugador que ha ganado seis veces el Balón de Oro, él le ha dado su magia al fútbol, esto es una ilusión enorme para todos los hinchas del PSG y del mundo entero. No hay secreto, estamos encantados de poder concretar este acuerdo con Leo, el mejor jugador del mundo”.

Las declaraciones de Lionel Messi en su presentación oficial como nuevo jugador del PSG

6:16 “Jugar con Neymar y Mbappé es una felicidad enorme, una locura, poder compartir el día a día con este plantel que tiene grandísimos jugadores, que se han hecho fichajes espectaculares además de lo que había, mucha ilusión por empezar a entrenar y competir porque lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todos eso”

6:17 “No sé cuándo voy a poder jugar los primeros minutos, vengo de unas vacaciones, mas de un mes parado, ayer recién vi al técnico, no lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar, ojalá sea lo antes posible porque tengo muchas ganas, no puedo decir una fecha, tendrá que ver con como me vaya sintiendo y con lo que decida el cuerpo técnico”.