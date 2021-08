Memorando con Irán: abogados de Cristina Kirchner piden sobreseer a todos los acusados

Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner pidió el sobreseimiento de todos y todas las personas acusadas por la causa del Memorando con Irán. Exhortó al tribunal dictar un fallo histórico y cerrar un expediente “tan vergonzoso” como es el caso originado en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que fue reabierto por jueces de Casación que visitaban al expresidente Mauricio Macri.

La afectación de la garantía del juez natural y la falta de imparcialidad y de independencia de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky quedó expuesta una vez más por la defensa, al reiterar que la decisión del gobierno de Macri de reabrir el expediente del Memorando fue “acatada” por los magistrados.

En una audiencia pública clave ante el Tribunal Oral Federal 8, el letrado dijo a los jueces que tienen una “oportunidad histórica”, de “poner fin a las prácticas que tanta falta de credibilidad le han ocasionado al Poder Judicial”. Requirió a los jueces un fallo similar al de la Corta brasilera cuando absolvió a Lula Da Silva frente a las interferencias del poder político.

Beraldi refutó duramente los argumentos del fiscal Marcelo Colombo quien la semana pasada sostuvo que si bien las visitas de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la quinta de Olivos existieron y están probadas, no habría elementos como para acreditar que en el marco de las mismas se hubiera direccionado el caso por influencia del poder ejecutivo. El fiscal exhibió en ese momento las planillas de ingresos junto a las anotaciones de los motivos que en aquel momento se consignó.

“Sería ingenuo pensar que iban poner en esa lista que iban a ver a Macri por la causa del Memorándum”, ironizó Beraldi al reiterar que “hubo un ocultamiento de esas visitas, tanto por parte del gobierno como por parte de los jueces”.

También se refirió a lo que el fiscal argumentó para no tomar en cuenta la felicitación que en su momento Macri hizo a los jueces de Casación que reabrieron la causa, y el debate sobre si el expresidente había el leído o no el fallo que iba a salir por el caso del Memorandum.

“Con todo respeto, pensar que Macri va a leer un fallo, realmente es un exceso de optimismo del Sr fiscal, pero además que pueda hacer una interpretación jurídica del mismo, eso sería más extravagante. Lo digo desde una crítica ciudadana. Que Macri no haya leído el fallo no me preocupa, lo que me preocupa es que haya manifestado cuál era su decisión y esa decisión haya sido acatada por los jueces”, expresó en su habitual tono cordial el abogado.

Al finalizar su exposición pidió que “se resuelva de conformidad a la petición de nulidad, de cerrar un expediente tan vergonzoso como es el del Memoramdum. Apeló a la “extraordinaria oportunidad histórica que tienen los señores jueces de empezar a terminar con prácticas que tanta falta de credibilidad le han ocasionado al poder judicial”

“Creo que estamos ante un caso claro de nulidad, así como la Corte brasilera absolvió a Lula por las interferencias del poder político, en este caso corresponde dictar un sobreseimiento para todos y todas las personas que han sido injustamente acusadas”.

El defensor de Cristina Kirchner se lamentó porque ni la DAIA ni los familiares del atentado a la AMIA que son querellantes asistieron a las audiencias donde se trata un hecho nuevo, las visitas de jueces que fallaron en la causa al expresidente Macri.

En pocos minutos, el letrado brindó una sólida explicación jurídica de como en el caso se dio la violación de la garantía del juez natural y del deber de imparcialidad de los jueces.

“Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”, comenzó el letrado su exposición citando los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial que se aplican al caso del Memorando.

* Para www.ambito.com