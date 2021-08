“Quedó solo”: Alberto Fernández, entre comentarios desafortunados y la caída de imagen positiva

El conductor de radio, Ernesto Tenembaum, analizó las últimas semanas de Alberto Fernández en la presidencia, que estuvieron caracterizadas por escándalos y una dura caída de su imagen positiva. Estas situaciones están enmarcadas en un momento bastante particular de la Argentina, hay una intensa campaña electoral, en la que todos los partidos comienzan tirar munición pesada.

El periodista estrella de Radio Con Vos comenzó advirtiendo que la pandemia está pasando a segundo plano, porque los contagios están disminuyendo, sin embargo, el sistema sanitario está pendiente de la variante Delta, que puede llegar a ser una amenaza. “Lo que veas de datos te muestra un país donde la pandemia está terminando. Salvo que aparezca la variante Delta que es la gran pregunta y a los que tenemos dos dosis de vacunas nos obliga a cuidarnos un poquito más”, remarcó.

Por otro lado, se refirió al triunfo de Gustavo Valdéz en la provincia de Corrientes. “Arrasó, es como si estuviera él solo y nadie más: 76% de los votos contra el 22% de Fabián Ríos. Me parece que, si uno puede ver algo a nivel nacional, es que una ola favorable al kirchnerismo, como había en el 2019, no hay, inclusive hay algo de mezquindad de la dirigencia política K de no ir a las provincias que saben que van a perder”, planteó.

Luego de brindar este dato, se metió de lleno en la agenda del oficialismo, sobre todo en la postura que tomaron varios de sus dirigentes sobre el escándalo que protagonizó una profesora de La Matanza. “Alberto respaldó a la docente, pero lo que hay que destacar es que quedó solo, solo en el mundo. Victoria Tolosa Paz no la respaldó, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires la sancionó, Santoro la criticó, la ministra de Seguridad la criticó”, describió.

Para cerrar, Tenembaum insistió en la soledad que atraviesa el presidente, quien además está experimentando una baja sostenida de imagen positiva. “No hay una sola persona que hubiera dicho que lo que estaba haciendo esa persona que le grita de manera desaforada, estaba bien. Uno se pregunta ¿en que está la cabeza de Alberto? ¿Alberto no miró el video?, ¿mintió sobre el video porque supone que su audiencia no ve ese video? ¿no ve el detalle? ¿Miente, tergiversa o ignora? No sé cuál variante es peor. A grandes rasgos no es el mejor momento del presidente de la Nación”, concluyó.

