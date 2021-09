En el cierre de campaña, Alberto Fernández apeló a “los que nos votaron y hoy dudan” y prometió “una vacuna argentina” contra el COVID-19

“A los que nos votaron en el 2019, a los que nos votaron y hoy dudan, a los que no nos votaron, les pido que estemos juntos para terminar con tanta desigualdad y decadencia, con el dolor que nos dejó la pandemia y que tanto dolor no haya sido en vano, que tanto dolor nos haya servido, que la solidaridad es un valor”. Con esas frases finales, el presidente Alberto Fernández pronunció este jueves, en el predio de Tecnópolis. el discurso de cierre de la campaña del Frente de Todos, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, los gobernadores oficialistas y la primera línea de la dirigencia K.

Fue el final de un encendido discurso que se inició -después del cierre de Cristina- con duras críticas a Juntos por el Cambio y la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Insistió con “no somos lo mismo” e hizo un recorrido por las principales diferencias en materia de salud pública, educación, justicia y, sobre todo, la marcha de la economía y las prioridades que pusieron ambos gobiernos. El desafío de la lucha contra la pandemia y la gestión de la llegada de las vacunas contra el COVID también fue abordada con detalle por el primer mandatario, como así también un fuerte mensaje hacia la juventud, con críticas a los libertarios.

En ese contexto el Presidente afirmó que está “seguro” de que el año próximo “científicos argentinos van a desarrollar la vacuna contra el Covid. “Vendrá de los científicos de universidades como la de Quilmes, de San Martín, de esas universidades del gran Buenos Aires”, aseguró,

“Un día me despierto y dicen que soy un títete. Al otro que soy un autoritario. No entiendo cómo puedo ser ambas cosas al mismo tiempo. Pero lo que sí veo es que en este país cada uno dice lo que se le da la gana. Y si les importa la República, en esa República viven”, expresó el mandatario durante su discurso. Además, valoró que “ya no tenemos más espías al servicio de los jueces y ya no tenemos operadores judiciales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades. No somos nosotros”.

Fernández pidió que “estemos todos más convencidos que nunca. La historia nos sometió al peor de los exámenes, vamos a superarlo con el apoyo de nuestro pueblo. Que no nos convenzan del derrotismo que quieren imponernos. Somos un país y una sociedad maravillosa, se ha levantado una y mil veces, pongámonos de pie para vivir la vida que queremos”, afirmó el presidente en Tecnópolis, ante la mirada de Cristina, de Máximo Kirchner y del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, que estuvieron en el palco.

Alberto Fernández planteó que los argentinos están “ante la oportunidad que nos da la historia de empezar de cero” y habló sobre el nivel de desarrollo que tiene el país. “No quiero ver tanta riqueza en el Centro del país, tanta necesidad en el Norte y tanta necesidad en el sur, hay que aprender a igualar en la Argentina. Si la Argentina iguala, ese día va a ser cuando un jujeño tenga las mismas posibilidades de desarrollo que existen en la ciudad de Buenos Aires o que un fueguino tengan las mismas posibilidades que en Córdoba”, afirmó.

Durante su discurso, el primer mandatario hizo una introducción donde habló de cómo encaró su gobierno el desafío de la pandemia y recordó que al llegar los primeros casos se encontró, a los 99 días, que “había desaparecido un sistema de salud pública, habían terminado la salud pública”.

Además, renovó la decisión del Gobierno nacional de “convertir los panes sociales en trabajo” y ubicó a la generación del empleo joven como una de las prioridades de su administración. En un mensaje a los jóvenes, el mandatario dijo además que “la Argentina tiene un presente y debemos cambiar este presente rápidamente” y planteó, en ese sentido, la necesidad de “generar trabajo para que nuestros jóvenes puedan empezar a trabajar”, al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el cierre de campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las PASO, en Tecnópolis.

“El trabajo es lo que más dignifica, cómo no íbamos a cuidar el trabajo, el trabajo se asocia al capital, es una inversión social, no es un costo”, insistió el Presidente y recordó: “Veníamos con un impulso muy fuerte cuando la pandemia nos frenó y como somos peronistas le pusimos el pecho a la adversidad. Pero habían terminado con la salud, habían destruido el sistema de salud y tuvimos que levantar y construir hospitales”.

En ese sentido, consideró que “no es lo mismo tener un gobierno que cree en la salud pública que otro que cree que la salud debe ser manejada por el mercado. La pandemia nos cambió todos los libretos. No es lo mismo un país que gobiernen los que creen que la educación pública es un derecho, que los que creen que es una desgracia en la que uno cae”, agregó Fernández.

Y recalcó que “recuperamos el Ministerio de Ciencia de la Nación, cuando apareció la pandemia, los científicos se pusieron a disposición del país. No es lo mismo pensar que los científicos están de más que pensar que son los que hacen crecer a un país. En medio de la pandemia, se unieron los científicos de una universidad del conurbano con una pyme para hacer este barbijo y facturaron millones de pesos”, añadió el presidente.

Con información de www.infobae.com