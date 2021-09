Después de la tormenta con Sabina Frederic: la relación de Sergio Berni con Aníbal Fernández como flamante ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, respaldó este lunes la designación de Aníbal Fernández en reemplazo de Sabina Frederic en la cartera nacional. «Tiene una gran trayectoria, una amplía experiencia y una amplia vocación de trabajo«, enfatizó el funcionario de Kicillof y ahondó en detalles sobre cómo avanzará la coordinación entre ambas áreas.

«Con Aníbal Fernández cruzamos comunicación telefónica permanente porque tenemos una relación previa a este nombramiento. A partir de su asunción nos sentaremos a hablar específicamente de la coordinación con las fuerzas federales», expresó el funcionario bonaerense en declaraciones a LN+ tras encabezar un acto en la base operativa de la Policía Bonaerense en Ciudad Evita.

A su vez, se refirió la salida de Frederic con quien mantenía una mala relación sin cruzar diálogo. «Es una decisión del Presidente», enfatizó y si bien marcó que existe más cercanía con la nueva gestión, dijo que «el Gobierno no es un club de amigos». «No se trata de relaciones personales, se trata de compartir información criminal y con Fernández venimos de una experiencia previa de trabajar juntos», detalló el ministro de Seguridad bonaerense.

Ambos compartieron el segundo gobierno de Cristina Kirchner: Aníbal Fernández ocupó -entre otros cargos- la Jefatura de Gabinete y Sergio Berni se desempeñó como Secretario de Seguridad.

Por otro lado, Berni reflexionó sobre la frase «Hay dos cosas que no me gustan tibias: el mate y el peronismo», que pronunció en las últimas horas por el nuevo ministro. «A los tibios los vomita Dios. Nosotros somos gente de trabajo, peronistas que llevamos ese fuego del peronismo en nuestra venas. Por eso, muchas veces estamos convencidos de que esto no es para tibios», coincidió el funcionario bonaerense.

En las últimas horas, el futuro ministro de Seguridad aseguró que sostendrá a las cúpulas de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). «Voy a sostener las cuatro cúpulas», aportó en declaraciones a C5N y, respecto a la Policía Federal, puntualizó que pretende «explotar la formación en la investigación, no quiero verlos en la calle».

Con información de www.elintransigente.com