Pullaro: "El Estado tiene más fuerza que cualquier organización criminal"

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que no habrá reconsideraciones sobre sus política de seguridad, tanto en la calle como en las cárceles, al tiempo que reiteró que lo que sucede en estas "repercute" en aquella. El titular del Poder Ejecutivo habló sobre la muerte de dos taxistas en menos de 24 horas en la ciudad de Rosario y de los crímenes entre barras bravas de Colón de Santa Fe en la capital provincial.

Sobre la ausencia de móviles aparentes en los asesinatos a los choferes de ese servicio público mostró su preocupación y confesó "estamos muy gopeados", al tiempo que comprometió la ayuda de la Provincia para con las familias de los trabajadores que perdieron la vida. "Mataron a dos trabajadores que salieron a buscar el peso en momentos muy duros", expresó.

Pullaro pidió no sacar conclusiones mecánicas entre la difusión de unas fotos en las que se ve a presos de la Cárcel del Piñero en ropa interior, en una fila sobre el piso que recuerda a las prisiones de El Salvador que muestra su presidente Nayib Bukele.

Admitió que esa es una de las hipótesis que el gremio de los taxistas ha mencionado ante los dos crímenes, "pero no la única". Entendió que sería "irresponsable" de su parte trazar públicamente alguna hipótesis. Ante la insistencia periodística le restó importancia a los efectos que pudieran haber tenido en las organizaciones criminales esas imágenes. Subrayó que esas normas elementales de vigilancia tras las rejas, para evitar delitos, se tomaron desde el primer día desde su asunción.

"Estamos trabajando mucho; logramos mejorar considerablemente la operatividad policial es decir, la policía en calle. Logramos, reordenar la estructura investigativa de la policía y también articular mucho con el Ministerio Público de la Acusación y empezar a tomar el control desde las cárceles desde el año pasado, porque se cometían muchos delitos desde ahí", expresó.

Duro golpe

"Sinceramente quedamos muy golpeados con lo que sucedió anoche, la muerte de dos trabajadores que fueron directamente emboscados para terminar con sus vidas. Sería irresponsable, lo digo sinceramente, que podamos hacer una lectura: es un hecho nuevo, de una complejidad diferente: no hemos visto ningún tipo móvil u amenaza, ni amedrentamiento previo, tampoco algo que nos haya podido hacer pensar que iban a ocurrir sucesos de estas características, con este modus operativo", puntualizó.

"Trabajamos durante el día de ayer y por la noche con el fiscal a cargo y con todos los recursos disponibles. Hay inteligencia trabajando, pero indudablemente es prácticamente imposible poder prevenir hechos de estas características", lamentó.

Sobre las prisiones de la provincia, abundó: "Nosotros ponemos límites, no vamos a permitir que se sigan cometiendo delitos desde la cárcel, como se cometían, que se mande a matar, a robar, a extorsionar; que reciban delibery de comida, teléfonos celulares, 10 visitas íntimas por semana o un tránsito de alimentos desde el exterior imposible requisar. Nosotros vamos a hacer cumplir las normas", reiteró.

Hizo una pausa en su enumeración y reflexionó: "El Estado tiene más fuerza que que cualquier organización criminal y los vamos a poner en orden y es una definición. Porque hemos tomado el compromiso con los santafesinos en cuanto a la seguridad, vamos a hacer todos los esfuerzos".

Una vez más recordó que en la capital provincial "había 10 móviles para cuidar a todos los santafesinos, hoy hay 70; y entre las 5:30 de la mañana a las 24, en la ciudad de Rosario había 20 móviles, ahora tenemos entre 130 y 140".

Para Pullaro, lo que sucede tras las rejas "impacta directamente en el control de la calle", a propósito de la baja en el número de muertes en Rosario. Más adelante, volvió a advertir: "los violentos van a tener reacciones, pero las tendrán por un tiempo... porque cuando se den cuenta que el Estado es más fuerte y que el Estado claramente les va a poner límites, lo van a dejar de hacer".

Mensaje

El gobernador Maximiliano Pullaro dialogó con la prensa antes del inicio del año judicial. Expresó su "expectativa" por el discurso del titular de la Corte, Rafael Gutiérrez y sobre el Poder Judicial reiteró: "esperamos poder trabajar de manera mancomunada, juntos, para que dar respuestas, que en muchos casos sentimos que no estamos dando".

Apoyo a Edery

El gobernador Maximiliano Pullaro renovó su apoyo al fiscal Matías Edery, de la ciudad de Rosario, hoy imputado por dos de sus pares de la ciudad de Santa Fe por los delitos de "omisión de investigar, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato".

El jefe del Estado santafesino fue consultado sobre ese integrante del Ministerio Público de la Acusación, horas antes de que se cumplan las 13, para la que está convocada la Sesión Conjunta de ambas Cámaras que de seguir el criterio del dictamen por unanimidad de la Comisión de Acuerdos, lo podría suspender de manera indefinida hasta que se resuelva su situación (con la mitad de sus haberes y la prohibición de ingresar al MPA).

"Soy el gobernador, el Poder Ejecutivo. Esta es una valoración que hace la Legislatura de la Provincia de Santa Fe (...) lo que puedo decir es que tengo una muy buena valoración del trabajo que llevó adelante el fiscal Edery, fue un fiscal muy valiente, que estuvo en casos muy resonantes e investigaciones muy complejas e importantes", dijo.

"Fue uno de los que fue muy fuerte contra la organización criminal de Los Monos, fue contra Alvarado", reiteró. Pero luego agregó: "también te tengo que decir la verdad: tengo una muy buena valoración del fiscal Soca que es quien lo denuncia inicialmente, y también de Miguel Moreno (otro de los denunciantes), son buenos fiscales, creo que indudablemente allí hay un problema y que terminó en esto, digo, pero además de la presunción de un delito lo tiene que evaluar la Legislatura. No voy a hacer una apreciación porque no me corresponde".

con informacion de EL LITORAL.