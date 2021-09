El pícaro like de la China Suárez en una foto de Mario Casas que despertó todo tipo de rumores

Cómo es habitual en su persona, la panelista no se guardó nada a la hora de hablar de los famosos en las redes y esta vez terminó dejándole una interrogante a la gente. Con la consigna de pensar en la vida de las celebridades, esta vez Juariu desató otra incógnita de la China Suárez pero que no tiene que ver con su ex esposo, sino con el actor español Mario Casas.

Mediante una nota que publicó para La Nación, la panelista ligada al espectáculo terminó sorprendiendo al público con un insólito hallazgo en Instagram. Fiel a su estilo, la periodista reveló el like de la China Suárez a una foto que el actor español se sacó en la playa y a partir ese momento, los rumores empezaron a circular.

“La primera que se puso al hombro la crisis de la argentina es la China Suarez, que después de la separación con Benjamín Vicuña parece que puso los ojos en otro actor extranjero, digo otro porque tuvo un romance tiempo atrás con el español David Bisbal. Bueno, no sé si le puso los ojos realmente, pero lo que sí le puso fue un ‘like’ “, comentó sobre la foto de Mario Casas.



Luego siguió detallando, cómo es que encontró ese “me gusta “ por parte de la actriz: “Viendo sus fotos en Instagram, encontré un like que me llamó la atención. Y sí, era de la China, por lo que insinué que ahí había algo. Luego y sin perder tiempo, fui a ver si se siguen, y para mi sorpresa: ¡no se siguen! ¿Saben qué significa eso? Que ella entró al perfil de él sin seguirlo para ponerle un ‘me gusta’”.

De esta manera y sin guardarse nada, Juariu dejó otro rumor a la gente que desató varias incógnitas. Lo que si es un hecho es que la actriz argentina ha sentido algo de interés en lo que respecta a Casas.