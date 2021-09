Aníbal Fernández: “¿Qué elección se perdió? Nosotros no competimos contra nadie”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, rechazó que el Gobierno haya sido derrotado el 12 de septiembre en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), al afirmar que en el marco de la disputa electoral “no competimos con nadie”, ante la ausencia de distintas listas que confronten al interior del Frente de Todos.

A pesar de la pérdida de votos con relación a las elecciones de 2019 y la percepción de derrota en el oficialismo, cristalizada por la crisis interna que motivó la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el recambio del Gabinete posterior, el funcionario expresó su mirada y consideró que “dar vuelta” el resultado de la elección es apenas un “neologismo”, ya que “la realidad es que nosotros no competimos con nadie”.

“El Frente de Todos tenía una sola lista y no competía con nada. Lo que llamó la atención fue Juntos por el Cambio, que sí competían (entre ellos) e hicieron atractiva la competencia. Ahora competiremos y veremos como concluye”, sostuvo, y agregó en declaraciones a FM La Patriada y AM 750: “¿Qué elección se perdió? Si nosotros no perdimos contra ellos”.

Desde esa perspectiva, Fernández apuntó que “la calle no se pierde nunca” para el peronismo. “La pandemia nos obligó a recluimos y eso nos lo hizo un poco más difícil. Eso se va a ir mitigando y ha sido muy contundente Juan Manzur, que vamos a ir abriendo cada vez más, con un nivel de vacunación que es altísimo y la efectividad también lo es. Hay que seguir por ese camino, en la medida que no nos den conclusiones problemáticas”, planteó.

El experimentado dirigente peronista, ahora ungido como ministro de Seguridad, se reunió ayer con su pares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, Sergio Berni y Marcelo D’Alessandro, para coordinar la seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y evaluar la “la mejor manera” de que la Nación “participe y ayude” a ambos distritos a solucionar sus problemas y urgencias.

Tras esa reunión, reiteró su objetivo de “sacar” a los efectivos de la Policía Federal de la calle para que se aboquen a tareas de investigación. “Las 53 comisarías pertenecen a la Ciudad y, ergo, toda la policía que está en la calle pertenece a la Ciudad; lo que yo quiero es que ese personal, con más instrucción, que de por sí es muy buena, se aboque a la investigación del delito complejo”, sostuvo Fernández.

Acerca de cómo será su enfoque en materia de cortes de calle y protestas sociales, el ministro de Seguridad recordó que su gestión en el área hasta el año 2009 la completó “sin un herido y sin muertos”.

“Siempre hay que arreglar” con los manifestantes, apuntó el ministro de Seguridad, aunque aclaró que “no estamos en la misma situación”. “La Policía de la Ciudad ya fue transferida, y es esta policía es la que tiene que actuar y nosotros colaborar, esta fue la charla que tuvimos con Marcelo D’Alessandro. La Policía de la Ciudad es la que tiene que definir” cuando hay protestas, finalizó.

Otro de los puntos sobre los que Aníbal Fernández se expresó refieren a las críticas que el kirchnerismo le hace al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien defendió en su tarea ya que su rol es “decir que no” ante los pedidos de erogaciones presupuestarias.

“Algunos se enojan porque el ministro toma decisiones demasiado duras, pero los ministros están para decir que no. El que tiene que decir que sí, es el Presidente”, ilustró Aníbal Fernández. “Los presupuestos siempre tienen que ser pesimistas. Si en esa ejecución hay un nivel de generación de riqueza mayor, hemos crecido, nos puede permitir un poco más de gasto. Nosotros no ajustamos”, opinó.

“Todo lo que diga el Presupuesto, en líneas generales, debería ser el camino a seguir. Si con el enojo se la agarran con el ministro de Economía... sería imposible solucionarlo, él no debe decir que sí”, concluyó.

Con información de www.infobae.com