La furia de Eliana Guercio en pleno aeropuerto: “Gracias por el mal momento”

Eliana Guercio, ex vedette y esposa de Sergio “Chiquito” Romero, arquero del Manchester United que fue parte de la Selección Argentina, expresó su bronca en pleno aeropuerto luego de que el viaje familiar se viera interrumpido por una situación inesperada.

“Gracias por EL MAL MOMENTO !!! @lufthansa Frankfurt airport bussines lounge Lufthansa”, fue el mensaje que escribió la ex vedette junto a su publicación en su cuenta de Instagram donde documentó en un video la situación que pasó su familia.

“Estamos acá en frente del lounge de Lufthansa porque el señor dice que no podemos entrar porque el PCR tiene hora de Inglaterra. Obvio, si hicimos el PCR en Inglaterra tiene hora de Inglaterra”, comenzó diciendo Eliana Guercio en su video.

Y siguió: “Entonces nos dejó a la familia completa en la calle digamos... Por suerte en frente había un lindo lugar para comer. Bien porque pagás Business hace trece años, viajando por el mundo. De Argentina a Dubai, de Dubai a Holanda, de Holanda a Italia, de Italia a Inglaterra, de Inglaterra a Argentina y estamos nosotros acá y el salón lounge allá”.



“Porque el señor dice que el PCR no tiene hora de Frankfurt. Y claro, no tiene hora de Frankfurt porque lo hicimos en Manchester. Imaginate que ahora llego a Italia y no me dejan entrar porque no tiene hora de Italia el PCR”.

Entonces, Eliana Guercio continuando dando detalles sobre el conflicto que se generó en pleno aeropuerto, luego de haber bajado de un avión.

“Hace ya como veinte días que estamos viajando y es la primera vez que nos pasa que el PCR del país de donde llegas, que te acabas de bajar de un avión para hacer otra escala y tomar otro avión y te piden que el horario del PCR sea el del país al que acabas de llegar”, indicó en su video de Instagram.