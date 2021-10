Las nuevas incorporaciones en el Gobierno nacional, luego de la derrota del Frente de Todos en las PASO, despertaron fuertes criticas por parte de los integrantes de la oposición. Carolina Losada apuntó directamente contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por la designación del nuevo jefe de Gabinete. «Cristina acaba de poner a (Juan) Manzur para que cumpla el rol de primer ministro», aseguró.

Este sábado, en dialogo con Nuria Am, conductora del programa Digamos Todo de CNN Radio, la entrevistada no escatimó en críticas hacia la exmanadataria. «Cree que ella es el Parlamento» y sostuvo que esa actitud repercute en el presidente, Alberto Fernández que «está totalmente corrido del escenario». Por lo tanto, aseveró que es Cristina Kirchner «la que decide» y agregó: «Así estamos».

Frente a ese panorama, sobre los próximos comicios recalcó que el Frente de Todos «ya ve las elecciones de noviembre como perdidas» y esa es la razón por la que «piensa en estrategias de acá a dos años». Además, aseguró que «mucha gente no votó porque está decepcionada con los políticos» y consideró que la idea del oficialismo de «buscar casa por casa a los que no fueron a votar en las PASO no les va a alcanzar para revertir la elección».

«De repente no existe más la pandemia», cuestionó Losada y añadió también el hecho que desde el Frente de Todos «regalen bicicletas y heladeras y tiren papelitos de colores» al tiempo que advirtió que «la gente no es estúpida y se da cuenta de que esto es pura y exclusivamente electoral». Lejos de quedarse callada, disparó también contra el Gobierno por el narcotráfico en Santa Fe, provincia de la que la candidata es oriunda.

«En Santa Fe se acordaron de que había criminalidad, cuando el Gobierno de (Omar) Perotti no hizo nada en dos años», subrayó en una contudente crítica al gobernador actual de la provincia. «Y si no hacés nada, en un tema tan complicado como la narcocriminalidad sos cómplice», sentenció y precisó que «en Rosario hay 17 homicidios por cada 100.000 habitantes». En consecuencia, aseveró: «Necesitamos algo más intenso».

