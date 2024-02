Horacio Rodríguez Larreta encaró a Javier Milei: «Basta de agravios y mentiras»

En medio de la agitación política, el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió al frente el jueves para responder a las acusaciones lanzadas por el presidente Javier Milei y le dijo que deje de atacar y mentir a las personas que piensan distinto. En ese sentido, Larreta volvió a esquivar las agresiones y decidió responder con un mensaje de neutralidad: «Deseo, como todos, que le vaya bien».

En un posteo en Instagram titulado «Presidente, basta de ataques y mentiras», Larreta señaló: «Este ataque a Ricardo López Murphy y a mí se suma a los que todos los días hace a artistas, periodistas, diputados, gobernadores, presidentes de otras naciones, que piensan diferente a usted. En un momento en el que los argentinos estamos sufriendo, con una pobreza del 57,4%, necesitamos de un liderazgo constructivo, que una a la Argentina. Basta de agravios y mentiras».

«Siempre tendrá nuestro apoyo y colaboración para llevar adelante los cambios que necesita la Argentina, pero no encontrará en mí a alguien que le responda No encontrará en mí a alguien que le responda, como hace usted, desde la agresión», comentó el exjefe de la Ciudad de Buenos Aires, apelando nuevamente a la estrategia de neutralidad para no pelear.

No es la primera vez que Larreta opta por no confrontar de manera directa cuando es objeto de críticas por parte de Milei. Esto puede ser interpretado como un intento de evitar amplificar un tema que podría ser perjudicial o áspero para el dirigente del PRO. Al optar por un enfoque de neutralidad y centrarse en mensajes más generales sobre la necesidad de un liderazgo constructivo y la unidad en tiempos difíciles, Larreta busca posiblemente no entrar en un terreno de confrontación directa que podría aumentar las tensiones y polarizar aún más el debate político.

¿Qué dijo Milei sobre Larreta?

Durante una entrevista exclusiva con Jonatan Viale en Todo Noticias (TN), Javier Milei lanzó afirmaciones contundentes respecto al exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Según Milei, Larreta estaba involucrado en el pago a políticos con el propósito de difamar su imagen. Además, en la misma entrevista, Milei expresó: «En la era digital, esas falsedades se desmoronan rápidamente, al igual que esos individuos que un día sostienen una cosa y al siguiente lo contrario, como el traidor Ricardo López Murphy».

Hace unos días, Milei calificó al diputado López Murphy de «traidor» y dijo que es de aquellos que se disfrazan de «liberales» y en realidad son «verdaderas basuras que van en contra de las ideas». Estas declaraciones se produjeron en el marco de su participación en el décimo aniversario del Club de la Libertad, donde Milei expresó abiertamente su descontento hacia el diputado, utilizando un lenguaje fuerte para destacar su desacuerdo y desconfianza hacia su postura política.

Con información de www.elintransigente.com