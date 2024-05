Patricia Bullrich le respondió a Cristian Ritondo: "La interna no me importa absolutamente nada"

Patricia Bullrich habló sobre la interna del PRO a partir de la renuncia masiva de integrantes del Consejo Directivo del espacio político bonaerense tras el acercamiento con La Libertad Avanza (LLA), aproximación que ella impulsó. La ministra de Seguridad de Javier Milei le respondió así a Cristian Ritondo, diputado del PRO, que el mismo día rechazó la fusión de ambos partidos.

"A mi la interna no me importa absolutamente nada. Yo estoy trabajando todo el día por la seguridad de los argentinos. No tengo tiempo para perder en esto”, sostuvo Bullrich este domingo 26 de mayo en diálogo con Luis Majul por La Cornisa (LN+).

La ministra luego amplió: "Lo único que creo importante discutir es que tiene que haber un scrum de apoyo al Gobierno de todos aquellos que pensamos que en la Argentina hay dos avenidas: la avenida de la transformación, del cambio, del proyecto de crecimiento real del país, y el proyecto que nos ha traído hasta acá".

"Estos son como dos caminos de brocha gorda. Pincelito finito no va en este momento. Quiero que todos estemos apoyando el cambio. Y por supuesto, mi partido, el PRO, tiene que estar apoyando el cambio sin especulación. De manera directa. Los cambios se están haciendo de manera muy impresionante", remarcó Bullrich.

Réplica a la Iglesia por la polémica de los alimentos

La ministra de Seguridad también le respondió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, quien le reclamó al Ministerio de Capital Humano que se entreguen "rápidamente" las 5000 toneladas de alimentos que se mantienen acopiadas en depósitos.

"El Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable. Es cuestión de mostrarle la realidad", aseguró la funcionaria.

Tras discrepar con el referente eclesiástico, agregó: "Hay un curro que todos conocemos desde hace 20 años. Estamos rompiendo con el poder de organizaciones sociales que manejaban el dinero como si fuera propio, el poder de sindicatos que han destruido gran parte del empleo en la Argentina, el poder de empresarios que hacían las cosas a su manera, todo esto con un poder político que durante muchos años generó un modelo de pobreza. El kirchnerismo, en nombre de los pobres, empobreció a la Argentina".

Fue en un comunicado de la CEA donde Ojea expresó: "Nos hemos enterado de que existen dos depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen 5000 toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero en un tiempo de emergencia alimentaria, esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente, tienen que ser entregados".

"Mi abuela materna me decía que, cuando tirara un poquito de pan, besara el pan y pensara que ese pan que yo pude comer y no voy a comer hay otro que lo necesita. Nos preocupa que se vaya perdiendo esta sensibilidad ante un derecho esencial y primario, como es el del alimento. Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario", concluyó el mensaje.

Con información de www.perfil.com