MasterChef Celebrity 3: confirmaron a un reconocido periodista para la nueva temporada

A medida que van pasando los días, nuevos nombres se van confirmando y oficializando para la nueva edición de MasterChef. El primer gran nombre que se anunció fue el de la judoca Paula “Peque” Pareto, medallista olímpica en dos oportunidades (una de oro en Río 2016, otra de bronce en Beijing 2008).



Posteriormente se fueron anunciando nuevos nombres como Catherine Fulop, Gastón Soffriti, Luisa Albinoni y Charlotte Caniggia. En esta ocasión, la producción del reality de cocina reveló el sexto participante.

Paulo Kablan, periodista y panelista de Flor de equipo (Telefe), fue oficializado por la producción de MasterChef como el sexto concursante. El compañero de Florencia Peña competirá para alzarse con el triunfo y ser juzgado en cada plato por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Contando los días

Con Bake Off (Telefe) en el aire en estos momentos, el certamen de pastelería, la idea no es superponer los programas. Es por ello que el comienzo de MasterChef Celebrity 3 será alrededor de mediados de noviembre, cuando el programa de los pasteleros llegue a su fin.

No obstante, cabe recordar que como el programa no se emite en vivo (al igual que Bake Off), los episodios se pueden grabar previamente. Por lo tanto, en MasterChef comenzarán a grabar el 18 de octubre. Todo indica que el ciclo conducido por Santiago del Moro irá de lunes a viernes a las 22:30hs y los domingos serán las galas de eliminación, como en las dos ediciones anteriores.