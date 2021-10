La furia de Ivana Icardi contra los que la critican por no amamantar a su bebé: “Sean empáticos”

Ivana Icardi, hermana de Mauro, tuvo a su hija Georgia hace un poco más de un mes junto al uruguayo Hugo Martín Sierra y recibió algunas críticas en las redes sociales por darle leche de fórmula

Este jueves, se tomó un tiempo para defenderse de los comentarios a través de historias de Instagram y fue contundente. “Es increíble el tema de la lactancia como levanta un poco de ampollas, la verdad que me han llegado mensajes de todo tipo…”, comenzó introduciendo la cuñada de Wanda Nara

Así como agradeció todos los comentarios positivos de afecto, también se refirió a aquellas personas que la criticaron. “A las que me dijeron egoísta o me hablan dándome cátedra de la leche materna quería decirles que piensen sobre todo en aquellas madres que no pueden dar la leche”.



Además sostuvo que por culpa de la gente que va señalando con el dedo, esas madres se sienten frustradas. “Obviamente la leche materna tiene todos sus beneficios, para los bebés es súper bueno. Pero hay que ser un poco empáticos con la parte que les toca a las madres que no pueden dar el pecho por x motivo”, agregó

Sobre las personas que cuestionaron su decisión, dijo que la han llamado “egoísta” porque no le da el pecho su beba. “No sé, creo que hay que respetar las decisiones de todo el mundo… y que las personas que digan abiertamente que no dan pecho no las linchen”, manifestó Ivana Icardi.

La modelo, que se hizo conocida por participar en algunos realities, vive en Palma de Mallorca y suele compartir momentos con Georgia y su marido en su cuenta que está cerca de llegar al millón de seguidores.

Incluso, luego de su descargo, Ivana Icardi subió un video de la beba sonriendo en su cuna y le dijo “está bien, no hablo más de leche, ni de pechos, ni de biberones”, acompañado de un texto: “ella se parte todo el día”.