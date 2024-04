La historia de JordiMen, el actor porno que ventiló el detrás de las películas y se reinventó en pandemia

JordiMen es uno de los actores porno más destacados del mundo del cine para adultos. Sin embargo, hace apenas unos años su presente era devastador. Tras la muerte de su madre se fue a vivir con su papá y la esposa de él lo echó en plena Nochebuena, lo que lo obligó a tener que buscarse trabajos de hasta 12 horas diarias para poder mantenerse.



Luego de vender artículos de limpieza y churros, desembarcó en una industria totalmente desconocida para él, pero que finalmente le dio varias alegrías económicas que hoy le permiten vivir cómodo y viajar por el mundo. Allí se hace llamar ViciousMen, un seudónimo muy popular entre quienes consumen las películas XXX.

En diálogo con TN Show, el artista español señaló que tras la pandemia debió reinventarse, y por eso no solamente se animó a crearse OnlyFans. También lanzó su propio ciclo de entrevistas vía YouTube y allí cuenta el lado B del ambiente en el que se maneja. “Yo quiero abrirles una puerta a las personas para que vean que no todo lo que se hace en esta industria es oscuro o feo, sino que es bonito y depende de cómo uno lo mira”, admitió.



El mundo del porno, bajo la visión de JordiMen

A diferencia de otros actores, JordiMen contó cómo se cuidan para evitar el contagio de enfermedades sexuales.“En términos de salud, actualmente existe la PREP, un medicamento que te previene del VIH. También contamos con exámenes cada tres meses para prevenir otras enfermedades. De hecho uno de los casos más cercanos que tuve fue mi primera pareja, que es portador de la enfermedad. Hoy en día no tendría que ser noticia que una persona se contagie de VIH”, indicó el intérprete, que obtuvo varias nominaciones por su desempeño.



JordiMen se despega del porno y le da vuelo a su costado como conductor

La experiencia en sus películas y el confinamiento por el coronavirus lo impulsaron a ir por más, y un día dio el batacazo aprovechando el jacuzzi que tenía en su casa creando una idea innovadora: empezó a hacer entrevistas en ese lugar íntimo y exclusivo de su hogar.

JordiMen reconoció que la producción de su ciclo, llamado “Confesiones en el jacuzzi”, no fue nada fácil. Hubo dudas, miedos y un profundo deseo de correrse un poco del mundo pornográfico para no encasillarse.



“Busco llegar a un público diverso interesado tanto en mi faceta de presentador, como en la de actor de contenido erótico. A pesar de que me gusta tener todo preparado para recibir a los invitados, he tenido que asumir múltiples roles como la producción, grabación y edición de los videos. Mi primer objetivo es que el invitado se sienta cómodo. Si eso ocurre, el resto se da solo”, exclamó.



En este momento, lo invadió la ilusión de ir por más y ya tiene varios planes en mente. “Soy consciente de los tabúes y micromachismos de esta sociedad. En el programa hablamos sobre religión o cultura. Me gusta abordar diversos temas y no centrarme únicamente en la industria para adultos. Quiero ampliar mi audiencia hacia otros ámbitos, como la música y la cultura popular. En cuanto a futuros proyectos, me gustaría explorar otros formatos en YouTube, como vlogs sobre mis viajes. He visitado más de 50 países, siendo Tanzania el último que exploré y quedé maravillado con su gente, su cultura y comida”, concluyó emocionado.

