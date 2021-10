Sigue la polémica: Juntos por el Cambio realizó un pedido de informes a Juan Manzur por el uso del avión sanitario para viajar a los Estados Unidos

La diputada Lidia Ascárate, de Juntos por el Cambio (JxC), realizó un pedido de informe al Gobierno nacional por el uso del avión sanitario de la provincia de Tucumán por parte del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, para viajar a Estados Unidos. “La utilización del avión sanitario por parte del exgobernador en un contexto de pandemia es inaceptable”, dijo la diputada tucumana, quien representa a la Unión Cívica Radical (UCR). El Gobierno explicó que le “alquiló” la aeronave al Ejecutivo provincial.

De acuerdo al periodista Marcelo Bonelli, el funcionario nacional partió desde el Aeroparque Jorge Newbery en un Lear Jet 60 de matrícula LV-CKA, propiedad del estado provincial, hacia la ciudad de Nueva York. El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) remarcó que “alquilaron” la nave al gobierno tucumano y que “el Estado Nacional corre con el gasto operativo”. Por tener una autonomía de 4000 kilómetros, tuvieron que realizar dos paradas obligatorias. Manzur viajó acompañado de su pareja, Sandra Mattar.

Ante esta situación, se realizó un pedido de informes, en el cual Casa Rosada deberá explicar si es cierto que se utilizó el avión propiedad de la provincia de Tucumán para su viaje hacia Nueva York; cuáles fueron los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, que sustenten la utilización de un vuelo privado hacia una ciudad con que existen vuelos regulares diarios; si existió algún tipo de análisis de costes-beneficios, de necesidad y razonabilidad para el Estado Nacional frente a la posibilidad de utilizar vuelos de líneas; si conoce que la aeronave mencionada perteneciente al Estado Provincial tiene como objetivo prioritario el traslado de personas por cuestiones de salud y requerimientos del INCUCAI; en caso que se haya alquilado al Gobierno Provincial, que informe la tarifa a abonar por el alquiler del avión y el proceso de licitación de alquiler utilizado. También deberá detallar los costos operativos del viaje y el listado de la comitiva que viajó en la aeronave.

“Hace tan solo un mes el entonces gobernador y ahora jefe de gabinete nacional, declaraba que el avión sanitario estaría disponible para cualquier tucumano que lo requiera. Pero resulta que si hoy algún ciudadano necesitara la utilización del avión sanitario para traslados de emergencia, no podría hacerlo (…) En definitiva, lo que hace el gobernador es decir una cosa a la prensa y después hace lo que se le antoja. El avión sanitario no es un juguete. Manzur no puede hacer uso de los bienes del Estado provincial como si fueran propios. Ya no es el gobernador”, añadió Ascárate.

Ya hay antecedentes del «uso político» del avión sanitario

En 2019, cuando Alberto Fernández estaba en campaña hacia la presidencia, Juan Manzur usó el avión sanitario para trasladar a referentes del peronismo hacia un acto que se llevaba a cabo en Tucumán. Al ser consultado por esta utilización, el actual jefe de Gabinete de la Nación dio una respuesta injustificable e irrisoria. “Lo que hay que entender es que son herramientas de trabajo y que uno las utiliza en el marco de las prioridades que hay en materia del accionar del Gobierno de la Provincia. La gente habla, pero hay que entender que en los tiempos actuales son herramientas de trabajo para poder cumplir con los objetivos de la provincia de Tucumán”, respondió el funcionario nacional.

Con información de www.elintransigente.com