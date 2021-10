Un ex funcionario de Venezuela reconoció que «envió dinero» a Néstor Kirchner en la Argentina

El ex jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo «El Pollo» Carvajal, reveló este martes que el gobierno del país caribeño financió de manera ilegal a “movimientos de izquierda” en el mundo. De acuerdo a la presentación que realizó ante la justicia española, donde se encuentra radicado, uno de esos destinatarios habría sido el que encabezó el ex presidente Néstor Kirchner. Carvajal intenta evitar ser extraditado a los Estados Unidos que pretende enjuiciarlo por narcotráfico.

Según relató la agencia NA, “El Pollo” sostuvo que “mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son: Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Lula da Silva, en Brasil; Fernando Lugo, en Paraguay; (…) Movimiento Cinco Estrellas, en Italia, y Podemos, en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, añadió.

En este contexto, remarcó que “en la actualidad, el financiamiento ilegal de movimientos de izquierda por el mundo sigue siendo una práctica común del gobierno de Nicolás Maduro, la cual fue parte de su política exterior siendo canciller de Venezuela”. Según el propio Hugo Carvajal, los envíos de dinero se hacían mediante “valijas diplomáticas” precintadas que no podían ser revisadas en la aduana del país de destino. La declaración del exfuncionario venezolano generaron revuelo político y judicial en España.

Hugo Carvajal reveló que uno de los destinatarios de esos pagos pudo ser Podemos, de ese país europeo. De acuerdo a la citada agencia, las sospechas apuntan a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. El venezolano indicó que el envío de dinero se realizaba por intermedio de un testaferro que utilizaba “una cuenta fantasma” en un país de una isla caribeña “fronteriza con Venezuela”. “El dinero se transfiere a un banco europeo e inmediatamente eliminan la cuenta fantasma”, relató.

El ex funcionario venezolano es reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense. La Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el pedido de asilo del ex general chavista y su extradición en el país norteamericano está cada vez más cerca. De acuerdo a la cartera española no cumple los requisitos para concederle el asilo.

Con información de www.elintransigente.com