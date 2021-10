La Cámpora defendió el congelamiento de precios: “La causa de las subas no tienen que ver con el gasto desmedido”

La agrupación ultra kirchnerista La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner, emitió un comunicado este domingo en el que defendió la política del gobierno nacional para congelar los precios de 1.432 productos de la canasta de consumo masivo. Además, destacaron que las causas de los aumentos “se encuentran en una recomposición de márgenes empresarios desordenada que se debe empezar a encausar (sic, por encauzar)”.

“Ninguna de estas subas tiene que ver con “la maquinita” o el gasto desmedido. Nada de eso está ocurriendo y el contexto macroeconómico está muy lejos de presentar tensiones en la oferta productiva que justifiquen un ajuste vía precios”, expresaron en un texto que difundieron a través de sus redes sociales.

La agrupación también destacó que al día de hoy la Argentina tiene “una economía que se recupera de a poco, pero con mucho recorrido por delante para que las empresas hagan frente a la demanda interna sin sufrir cuellos de botella productivos”

“La problemática de la inflación es multidimensional y debe combatirse teniendo en cuenta su naturaleza. Hemos vivido hace pocos años un período en el cual la visión monetarista arribó con un Estado de espaldas a su pueblo y con la inflación más alta de los últimos 30 años (53,8% en el año 2019)”, expresaron.

En esa línea, agregaron que “ese mismo año, la emisión de billetes se redujo a niveles mínimos, pero se desregularon otros frentes generando efectos inflacionarios peores: la fuga de capitales, la devaluación y la entrega del poder a grandes grupos empresarios, que, dolarizando sus ganancias, provocaron un aumento indiscriminado de precios”.

La agrupación marcó en el comunicado que “no hay dudas de que las políticas macroeconómicas son relevantes a la hora de buscar frenar la inflación”, pero asumieron que “la economía se guía a través de expectativas y es necesario coordinarlas de forma correcta para frenar el espiral inflacionario en que nos encontramos”. “La política de control de precios de ciertos productos se focaliza en una de las principales causas de la inflación actual: la concentración económica”, indicaron.

“La problemática de la concentración es una historia de larga data que se profundizó principalmente en la década de los noventa. Las consecuencias directas en el desarrollo económico se dieron por la reducción de la competencia entre firmas ante la concentración de ciertos mercados en pocas empresas. Esta concentración deriva en un proceso de desincentivo a la innovación tecnológica y genera altas barreras a la entrada de nuevas firmas en estos mercados con características oligopólicas o monopólicas”, expresaron.

La Cámpora remarcó que “en un contexto de salida de la crisis es irresponsable la postura de ciertos empresarios de generar beneficios extraordinarios a costa del hambre del pueblo”. Y agregaron que “es hora de que el aumento de la demanda genere un aumento en la producción y no un aumento en los precios”.

“Es necesario un Estado presente en un mercado donde todos los jugadores no tienen el mismo peso o el mismo poder. Por estos motivos, cabe destacar la importancia del rol del Estado que basado en las demostraciones empíricas, la teoría económica y la realidad del país; utiliza las políticas públicas para incentivar la competencia capitalista con el objetivo de evitar que los formadores de precios se apropien de lo que les corresponde a los consumidores”, precisaron.

Por último la agrupación aseguró que “el macrismo y la oposición mediática salieron con los botines de punta esta semana a criticar la disposición de precios máximos” y dijo que “parecía un acto reflejo para cuidar los intereses de unas pocas empresas con una mezquindad pasmosa; la gran mayoría de las compañías convocadas por la Secretaría de Comercio manifestó conformidad con el programa”.

“Es la postura más sensata, porque el nuevo listado de precios no busca que las empresas trabajen a pérdida con los productos vendidos. La propuesta es transitar un cierre de año donde ganen por cantidades vendidas y no por precios. Un puente hacia la recuperación de los salarios, que sigue siendo por lejos la variable más postergada”, expresaron, para luego agregar que “por primera vez en 5 años, en Argentina el pueblo se merece unas fiestas con reencuentro y alegría. Para eso, la recuperación económica tiene que ser para todas y todos, no para tres o cuatro vivos”.

Este sábado, Máximo Kirchner encabezó un acto en Lanús en el que se refirió a la problemática de la inflación. No dijo la palabra inflación, pero aludió al fenómeno: “Sabemos que hay una discusión de precios”. Para él, se trata de una “enorme disputa por la distribución del ingreso”. El motivo es que “el sector concentrado productor de alimentos busca apropiarse de todos los recursos que vuelca el Estado para tratar de que la sociedad pueda paliar la pandemia”.

Buen parte de su intervención estuvo dedicada al señalamiento de la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y al organismo por haber concedido el préstamo. “Macri dilapidó plata prestada”, acusó. Y agregó: “Sería muy bueno que el FMI, sus burócratas, sus tecnócratas, vengan a explicar cuáles fueron los estudios realizados” para conceder ese préstamo.

“Que nos digan por qué prestaron esa plata”, insistió. Y cuestionó a los que dicen que sí o sí hay que arreglar con el FMI. En su opinión, los dólares que habría que pagar al organismo son los que necesitan nuestras Pymes para importa los insumos que les permitirían producir y crear empleo.

