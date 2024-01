Los gremios levantan temperatura

El gobernador Maximiliano Pullaro pisa la pelota y le toma el tiempo a los gremios. Este jueves se realizó la segunda reunión paritaria entre el gobierno de Santa Fe y los sindicatos docentes, pero no hubo oferta sobre la mesa, lo que provocó disconformidad en la representación de la parte trabajadora con la actitud del Ejecutivo. Denuncian que “incumpliría el acuerdo salarial 2023”. El gobernador radical se mueve al compás de sus pares de la región Centro.

El pullarismo sigue sin ponerle números al aumento salarial, reitera que se está atravesando una crisis y avisa que continuar con las paritarias tal cual se venían desarrollando será imposible. No habrá cláusula de actualización automática y no se le podrá seguir -por lo menos por ahora- el ritmo a la inflación. Durante 2023 en la provincia de Santa Fe se registró "una inflación del 215%, pero tuvimos un aumento de los recursos públicos de sólo el 123%, es decir 92 puntos por debajo del IPC”, declaró la secretaria de Hacienda, Belén Etcheverría.

En los gremios hay mucho enojo. “Nos encontramos con que el gobierno de la provincia comunica que no va a pagar la paritaria 2023, que no le va a dar cumplimiento", dijo Rodrigo Alonso secretario general de Amsafe. En la otra vereda, Martín Lucero, secretario general de SADOP, dijo que lo que está haciendo el gobernador es “una total falta de respeto a la docencia santafesina, que a fin de enero va a perder más del 60% del valor de su sueldo”.



El gobernador radical tiene en su horizonte trabajar las paritarias de acuerdo a la evolución de la recaudación de la provincia. Los gremios ya pusieron el grito en el cielo. “De antemano están planteando un mecanismo que nosotros rechazamos”, se quejó Alonso.

La semana próxima, según pudo averiguar Letra P, habría una nueva ronda de encuentros a la que el Ejecutivo convocaría también a los gremios estatales y haría una oferta formal. El clima está caldeado y Lucero ya afirmó que “es inevitable el conflicto cuando la voluntad del gobierno apunta en esa dirección”, haciendo referencia a cómo se viene moviendo el Ejecutivo.

Al compás de la región Centro

Pullaro no está dando un salto al vacío, ni se está moviendo solo, sino que está haciendo un trabajo coordinado con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el cordobesista Martín Llaryora. A su vez, en la Casa Gris le tiran la pelota a la Nación por la situación que se vive y no dejan de criticar a la gestión anterior.

El gobierno de Entre Ríos ofertó a los gremios estatales un 18% de incremento salarial para enero más una suma fija de $25.000. En tanto que el Ejecutivo cordobés propuso un 10% de incremento para enero y $40.000 no remunerativos. A su vez, ofreció un reajuste del 50% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para febrero y marzo más una suma no remunerativa. Días atrás, Pullaro aseguró que se harán “todos los esfuerzos" al alcance del gobierno provincial para que el personal estatal "no pierda tanto respecto de la inflación como lo viene haciendo”.

Con informacion de Letra P.