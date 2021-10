CRAR: invicto y punta

CRAR se impuso por 47 a 14 ante La Salle, sumó el punto bonus, sigue invicto en el torneo y líder de las posiciones en la Primera División del Torneo Regional del Litoral, jugadas 5 fechas.

Los puntos para la victoria ante el colegial fueron aportados por los tries de Manuel Mandrille, Esteban Appo, Martín Zegaib, Juan Nicolás Imvinkelried, Matías Rocchi, Benjamín Acosta y Leonardo Sabellotti. Mientras que Pablo Villar sumó seis conversiones.

En Reserva también fue victoria del Verde y por 30 a 13.

OTROS PARTIDOS. UNI Santa Fe 21 vs Tilcara 27, Alma Junior 17 vs Jockey Venado Tuerto 26, Los Caranchos 35 vs Logaritmo 6.

PRÓXIMA FECHA (6ª): Logaritmo vs CRAR, Tilcara vs Alma Juniors, Jockey Club VT vs Los Caranchos, La Salle vs UNI Santa Fe.

LAS POSICIONES. CRAR 24, puntos; Jockey VT 21; Los Caranchos 17; Tilcara 15; Alma Juniors 8; UNI SF 7; Logaritmo 6; La Salle 4.

Fuente: https://diariolaopinion.com.ar