Sobre el final, Real Madrid se quedó con el clásico tras vencer 3 a 2 al Barcelona

Este domingo 21 de abril, los fanáticos del fútbol internacional también estuvieron atentos al desarrollo del clásico de España entre el Real Madrid y el Barcelona en un encuentro que terminó con un marcador 3 a 2 a favor del conjunto blanco

Los goles del encuentro fueron anotados por parte de Vinicius, Vázquez y Bellingham para el cuadro local, mientras que para el Blaugrana marcaron Christensen y López.

Con el triunfo conseguido en esta nueva fecha, el equipo conducido por Carlo Ancelotti se quedó con el liderato de la liga tras alcanzar 81 puntos. A seis fecha del final del torneo mantiene una diferencia de once puntos sobre su inmediato perseguidor en el campeonato.

Las incidencias en el encuentro comenzaron al minuto 6 del choque tras un cabezazo que pudo concretar Andreas Christensen, quien ganó en la altura y pudo marcar el 1 a 0.

Posteriormente, el brasilero Vinicius empató el juego luego de disparar correctamente un penal. Vale la pena recordar que el duelo estuvo detenido en el minuto 27 debido a una situación muy similar a la ocurrida en el Superclásico del fútbol argentino. Luego de un riguroso análisis, los encargados del VAR no le convalidaron el gol al equipo de Xavi Hernández.

Ya, en el periodo complementario, López aumentó la ventaja para los visitantes. Sin embargo esta diferencia no duró mucho, ya que, el equipo local encontró la manera para revertir la situación con los goles de Vázquez y por supuesto Bellingham con los que sellaron la importante victoria.

Críticas al VAR

Al final del encuentro, Marc-Andre Ter Stegen, arquero del Barcelona se presentó bastanter disconforme con la ausencia del video arbitraje en este importante compromiso. "Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza", sentenció.

Fuente: 442