El presidente de Vélez se expresó tras la denuncia de abuso sexual a sus cuatro jugadores: "Estamos impactados, no sé cómo manejarlo"

Luego de que cuatro jugadores del plantel de Vélez Sarsfield fueran denunciados ante la Justicia por abusar sexualmente de una joven de 24 años en un hotel durante la concentración del equipo, el presidente de la institución, Fabián Berlanga, rompió el silencio y se expresó ante la situación.

“Sí, estamos impactados. Yo estaba en el lugar, en la puerta del hotel, a la hora que dice la chica que ingresó. Debe haber pasado por adelante mío y no me di cuenta. No sé cómo manejarlo, no tenemos información", declaró la máxima autoridad del club, en diálogo con DSports, sobre el caso que acusa a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.

Además, sin dar nombres, el presidente del Fortín confesó que uno de esos jugadores lo había llamado por teléfono: "Me dijo algunas cosas, pero le contesté que prefería no saber nada y que esperara a que declarara o le diera explicaciones a la Justicia, yo no tenía por qué saberlo. Uno tiene contacto con los jugadores y hay más o menos aprecio, uno los quiere, entonces si se deja llevar por eso, quizás sale a defender algo que no es real”.

Al mismo tiempo, Berlanga reveló que el futbolista le había dicho que mandaría una carta al club para pedir que no lo separaran de los entrenamientos, a lo que el dirigente le respondió: "No van a estar separados, pero sí que trabajarán de forma diferenciada hasta nuevo aviso y saber de qué se trata. No quiero impulsar una sanción porque después me puedo arrepentir. Ojo, no pongo en duda a la chica, pero hay que ver si estaba los cuatro, si uno salió, si todos salieron o se quedaron... Son elementos que debe tener la Justicia”.

Finalmente, el gobernante se refirió al respaldo que el club puede darles a sus futbolistas, y blanqueó: “Se los puede cobijar hasta un punto. En otro punto, a ver muchachos, seamos responsables, no es una pavada. No es que te escapaste de la concentración para tomar una cerveza en la esquina, no. Es un delito muy grande. Entonces tenemos que esperar a que todo avance y nos nutran de información para tomar decisiones nosotros mismos”.

Fuente: 442