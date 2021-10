Controles de precios: “Argentina no tiene tiempo para esta estupidez”

La Casa Rosada extenderá el control de precios al interior del país y el economista Gustavo Lazzari se refirió a esta medida económica en general que tomó el gobierno de Alberto Fernández. “Argentina no tiene tiempo para esta estupidez”, señaló quien fuera precandidato a Diputado Nacional en las últimas PASO en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

“El control de precios no resuelve el problema de la inflación por dos motivos. Primero porque va a la consecuencia y no a la causa. Eso ya se sabe hace 4 mil años. Pero lo más grave es que esto tiene un motivo electoral. Es para darle un discurso al gobierno de qué hacer en este tiempo que quedan de elecciones, sin discurso y totalmente desorientados”, analizó el empresario en una análisis crítico sobre las últimas decisiones tomadas por a nivel nacional.



Sobre la dirigencia y el contexto, enfatizó: “Es un gobierno desorientado, que no sabe a qué tabla agarrarse para flotar un poco. Ahora esto les da una semana de vida, porque se excitan.. se sacan fotos con los QR. Argentina es un loquero a cielo abierto, no sé si están bien”.

“No les interesa la inflación -continuó en declaraciones al canal TN-. A un gobierno que le interesa la inflación, lo primero que hace es mirar la parte fiscal, mira la emisión monetaria, ven cómo se están zarpando imprimiendo en papelitos de colores y para de hacer eso. Si le interesara la inflación, iría a la causa. Ellos van a la consecuencia. ¿Por qué? Porque estamos en campaña electoral. Esto ya nació fracasado. Esto del control de precios no va a durar ni una semana”.

Además, Lazzari advirtió: “Argentina tiene un problema serio y tiene un gobierno que está desorientado. No tenemos en cuenta la variable tiempo. Argentina no tiene tiempo para andar en esta estupidez”.



En las últimas PASO, el economista integró la lista de Ricardo López Murphy, en la interna de Juntos por el Cambio, como precandidato a Diputado Nacional. “La oportunidad la tenemos ahora el 14 de noviembre, votando a un Congreso fuerte. Yo por eso apoyé a Ricardo López Murphy, quien puede ser un gran protagonista del próximo Congreso”, comentó al respecto.

En esa línea, insistió: “El próximo Congreso tiene la enorme función de contrapeso entre un Congreso fuerte y un gobierno desorientado. El gobierno está absolutamente desorientado: apela a medidas que sabe que fracasaron. Ningún tipo en su sano juicio cree que esto puede funcionar”.

“Siguen atacando a la oferta, siguen atacando a la oferta privada. Ahora, en este momento se está votando la ley de Etiquetado Frontal, que ataca a las empresas productoras de alimentos. Es una mala ley, que no resuelve el problema de obesidad, no brinda información, demoniza alimentos y están todos levantando las manos. Incluso buena parte de la oposición, de Cambiemos haciendo una cosa gravísima”, advirtió Lazzari.

Sobre las consecuencias de estas medidas impulsadas a nivel nacional, el empresario comentó: “Estas cosas, lo que logran es menos oferta, menos producto, menos laburo. Cuando vos tenes un tsunami de medidas antiempresas, antisector privado, tenes menos productos. Si además le agregás más emisión monetaria, tenes una inflación explotando”.

También se refirió al accionar que ya trascendió por medio de fotos en redes sociales, en el que se ve la aplicación del control de precios en los comercios. “En esas fotos dan pena. Veo mucho empleado público que tendría que estar cumpliendo otras funciones. Veo personas que no son empleadas públicas y que no tendrían por qué estar entrando a los comercios a controlar precios. Los comerciantes tienen todo el derecho del mundo a negar acceso a todas las personas que no son acreditadas por la Secretaría de Comercio, sus respectivos distritos y/o la Nación”, aclaró.

“No puede entrar un piquetero a una góndola privada, es propiedad privada: está en el artículo 7 de la Constitución. Si querés sacarte una foto, andá al Parque Lezama o al Parque Avellaneda”, comentó.

Fuente: Infobae