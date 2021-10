La furia de Yanina Latorre con una famosa que la bloqueó en WhatsApp: “Encima que la defendí a muerte”

Definitivamente Yanina Latorre es de las periodistas más queridas y odiadas de la televisión. Nunca pasa desapercibida y siempre está envuelta en alguna polémica. Para ella no hay diferencias entre que la bloqueen de WhatsApp o por las redes sociales.

Y eso es lo que sufrió, justamente, en los últimos días. Amada por muchos pero también “odiada” por unos cuantos, una famosa la bloqueó. En su App, Yanina Latorre tiene contactos personales entre ellos a su esposo Diego, a sus hijos Lola y Dieguito, a su madre Dora, entre otros números de contacto que para ella son prioridad absoluta.

También a sus compañeros de trabajo de Los ángeles de la mañana, en El 13, entre las chicas que componen el panel del programa junto con ella, el conductor del ciclo, Angel De Brito, y el equipo de producción del ciclo de espectáculos.

Pero del mismo modo, cuenta con una larga cantidad de famosos, abogados y periodistas con quienes suele estar en contacto por temas profesionales. Que, aunque no son parte de su círculo íntimo ni de su comunicación constante, son importantes a la hora de chequear información y mantenerse al tanto de las novedades de las celebridades.

Y fue justamente una de ellas quien decidió ponerle un freno, un coto a la comunicación con ella y la bloqueó de WhatsApp, así de llano y de sencillo. Tal cual lo contó en LAM, Latorre lo vivió “en carne propia” hace poco aunque aclaró que no se trata de Wanda Nara, con quien estuvo en contacto mientras estuvo separada de Mauro Icardi, la semana pasada.

“Una me bloqueó del WhatsApp… Del WhatsApp es un montón que te bloqueen. Del twitter te bloquean todo el tiempo”, contó Yanina, al aire. “Encima que la defendí a muerte, me inmolé y se ofendió. No, Wanda no es”, aclaró Yanina Latorre, días después de contar los mensajes que intercambió con la empresaria.