La justicia dictaminó que el film "Batman" de 2022 no fue un plagio

La compañía Warner Bros Entertainment no robó el argumento de su superproducción de 2022 "The Batman" a un escritor que creó una historia sobre ese personaje tres décadas antes, dictaminó el miércoles un juez federal de Manhattan.

El juez de distrito Paul Engelmayer también dijo que el escritor Christopher Wozniak infringió los derechos de autor pertenecientes a DC Comics, que lo empleó como artista independiente en 1990 cuando escribió "The Ultimate Riddle", más tarde retitulado "The Blind Man s Hat".

"Respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal y estamos considerando nuestros próximos pasos", dijo en un correo electrónico Terry Parker, abogado de Wozniak, quien dijo que se quedó "atónito" al enterarse de que "The Batman" era casi una copia de "The Ultimate Riddle", con el Acertijo aterrorizando a una Gotham City acosada por el crimen y controlada por un cártel bancario corrupto.

Sin embargo, en una decisión de 45 páginas, Engelmayer afirma que Wozniak tomó intencionadamente y sin consentimiento material de las obras de DC Comics para crear su historia, que "explota liberalmente -de hecho, está plagada-" de personajes y elementos argumentales de Batman.

"El uso que la historia hace del personaje de Batman y de los elementos protegidos que lo rodean es un acto de clara y flagrante infracción de los derechos de autor", escribió.

Según Engelmayer, las similitudes clave entre las obras - asesinos en serie que son solitarios empeñados en destruir la sociedad, villanos que se burlan de los perseguidores con "pistas y acertijos" y momentos de "claridad o epifanía" que los impulsan al crimen- eran demasiado comunes para apoyar la reclamación de derechos de autor de Wozniak.

Engelmayer también rechazó la afirmación "totalmente especulativa" de Wozniak sobre cómo Warner Bros podría haber tenido acceso a su historia.

Wozniak demandó a Warner Bros en octubre de 2022. DC Comics, que tiene miles de derechos de autor que datan de 1941 para las obras de Batman, demandó a Wozniak dos meses después.

"The Batman" fue protagonizada por Robert Pattinson como Batman, Zoe Kravitz como Catwoman y Paul Dano como el Acertijo.

Recibió críticas entre mixtas y positivas, y recaudó más de 772 millones de dólares en todo el mundo.

Fuente: Clarin