La China Suárez le comentó una foto a Emilia Mernes y los fans no dudaron en reaccionar: “Con Duki no”

Tras el escándalo que involucró a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz se ganó una mala fama que los fanáticos de diversos artistas se encargan de hacérselo saber.

En las últimas horas, seguidores de Emilia Mernes y de Duki criticaron a la China Suárez luego de que la misma le comentó una imagen a la cantante en su perfil de instagram.

CHINA TOMATELA DE ACA CON DUKI NO”, “¡Salí de acá paltera! Estás vieja, no quieras encajar”, “Ojo con el Duki”, “Dejá de joder a Emilia que ella está triufando y no como tu que estas acabada”, lanzaron los seguidores de los artistas.



“Te debe querer sacar a duki, no confíes”, “El duki no sabe jugar a la pelota”, “Cuidado reina @emiliamernes no le presentes al Duko”, “Ehhhh con el Duki no eh, no rompas los huevos”, fueron otros comentarios en contra de la China Suárez.

Recientemente la China Suárez realizó un descargo contra las acusaciones que recibe a diario: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

“Siento un dejá vú infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, continuo.

Fuente: la100.cienradios.com