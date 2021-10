Alberto tratando de que el mundo considere a Argentina

En su discurso de apertura de un G20 que nadie sabe si logrará llegar a compromisos importantes en cuanto al tema clave de la lucha contra el cambio climático, el primer ministro italiano, Mario Draghi, anfitrión de la cumbre, al margen de darles la bienvenida a todos los asistentes después de casi dos años de una pandemia que “nos mantuvo distantes”, hizo un fuerte llamado al multilateralismo.

“El multilateralismo es la mejor respuesta a los problemas que enfrentamos hoy. Es la única solución posible. Desde la pandemia al cambio climático, a una tasación justa y equitativa, hacer todo esto solos no es una opción posible”, dijo. “Tenemos que superar nuestras diferencias y tenemos que recobrar el espíritu que hizo nacer y reforzar este grupo”, destacó el expresidente del Banco Central Europeo y personalidad más que prestigiosa a nivel internacional, que con estas palabras intentó exorcizar cualquier fracaso de esta cumbre con la que culmina la presidencia italiana del grupo.

Minutos antes de entrar a la sala principal del evento, el primer ministro británico Boris Johnson habló sobre las últimas noticias de la monarca, quien deberá hacer reposo por dos semanas por orden de sus médicos. Se encuentra en “muy buena forma”, aseguró hoy el premier sobre Isabel, de 95 años. ”Hablé con su majestad y está en muy buena forma”, dijo Johnson a la cadena Channel 4 de Roma.

Tras la foto general, a los mismos estrados en los que se encontraban los mandatarios internacionales llegaron representantes del personal de salud. Vestidos con ambos, se tomaron fotos al lado de los funcionarios y fueron aplaudidos por todos los presentes a más de un año y medio de declarada la pandemia de coronavirus, en la que jugaron un rol clave.

Los presidentes que participan de la cumbre del G-20 posaron para la tradicional “foto de familia”. El dato de color fue que, por protocolo, el presidente Alberto Fernández se ubicó junto a su par brasileño Jair Bolsonaro, aunque ambos mandatarios no tienen una buena relación personal.

Ya llegó a “La Nuvola” el presidente estadounidense, Joe Biden, que debuta por primera vez en este foro multilateral y es la gran estrella, sobre todo en vista de las ausencias de los dos otros grandes líderes del planeta: el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin. Biden tuvo ayer una bilateral “récord” con el papa Francisco de 1 hora 15 minutos, otra con el primer ministro Mario Draghi, el anfitrión de la reunión y con el francés Emmanuel Macron. con quien se reconcilió después de la crisis de los submarinos.

06.30 Invitación a la India para el papa Francisco

Antes de llegar a la sede del G20 en el barrio del EUR, el primer ministro de la India, Narenda Modi, fue recibido por el papa Francisco en el Vaticano. El encuentro, que duró 55 minutos -mucho tiempo en términos de audiencias papales-, fue el primero entre el jefe máximo de la Iglesia católica, que tiene más de 1300 millones de fieles en todo el mundo, y el líder de la India, país de mayoría hindú y de 13.000 millones de habitantes. En su tuit Modi dijo que su encuentro con el Papa, en el que tuvo la oportunidad de discutir diversos temas, fue muy cálido y que lo invitó a Francisco a visitar la India. Se trata de una invitación que Francisco, quien viajó a países donde los católicos son minoría, estaba esperando desde hace tiempo.

06.03 Así arribó el Presidente a la cumbre

En medio de un gran operativo de seguridad, y a bordo de un auto que mostraba la bandera argentina, Fernández hizo su ingreso a la sede del G-20. Tras la bienvenida de su par italiano, ambos mandatarios posaron ante las cámaras y charlaron unos segundos.

05.48 Llegó Alberto Fernández y fue recibido por el italiano Draghi

El presidente Alberto Fernández arribó esta mañana al palacio de La Nuvola, en las afueras de Roma, donde el fin de semana sesionará la cumbre del G-20. El mandatario argentino fue recibido por el primer ministro italiano, Mario Draghi.

05.26 Comienzan a llegar a la sede de la cumbre las delegaciones presidenciales

Las comitivas de los países que integran la cumbre del G-20 en Roma, Italia, comenzaban a arribar esta mañana al palacio de La Nuvola, en las afueras de la “ciudad eterna”, donde algunos de los máximos líderes globales sesionarán durante el fin de semana y debatirán sobre temas vinculados a las finanzas y al cambio climático. El presidente Alberto Fernández y su delegación se trasladaron desde el hotel Regina hasta la sede de la cumbre.

03:50. Se confirmó una reunión bilateral entre Alberto Fernández y Emmanuel Macron

Se conoció recién que el presidente Alberto Fernández tendrá también una reunión bilateral con Emmanuel Macron, presidente de Francia. Según supo LA NACION, el encuentro será en la sede del G-20, La Nuvola, entre las 15 y las 15.30 [hora de Roma].

02:45. Cómo es la agenda de Alberto Fernández, con Georgieva y Merkel entre las citas destacadas

Es la primera vez que Alberto Fernández asiste de forma presencial a una cumbre del G-20, donde tendrá la oportunidad de interactuar con líderes a los que solo trató a la distancia, como Joe Biden. El presidente de Estados Unidos no le dará una reunión bilateral, pero en la dinámica de la cumbre tendrán la ocasión de saludarse y acaso cruzar algunas palabras. La expectativa de la comitiva está puesta en la cita de Fernández con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La agenda en el primer día de actividades también incluye una bilateral con la canciller alemana, Angela Merkel, en la que será su última participación en una gran cumbre global, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y los líderes de las instituciones de la Unión Europea (UE), Charles Michel (Consejo) y Úrsula Von Der Leyen (Comisión).

Anoche, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cenó en un castillo de Roma con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la figura clave para que el Gobierno avance en la negociación para refinanciar los pagos de la deuda externa. También estuvieron presentes el ministro de Finanzas italiano, Daniele Franco, y el vicecanciller alemán, Olaf Scholz, probable sucesor de Angela Merkel.

02.35 Los líderes mundiales llegan a Roma y activan su agenda

Entre el jueves y el viernes, los mandatarios que lideran los Estados miembros del G-20 llegaron a Italia y comenzaron con actividades paralelas a la cumbre. El puntapié inicial lo dio Joe Biden, el primero en participar de una reunión bilateral. El presidente estadounidense dio por inauguradas sus reuniones al visitar al Papa Francisco, aprovechando la cercanía con el Vaticano. Fue su primer cara a cara con el sumo pontífice en su carácter de Presidente y la audiencia marcó tiempo récord: Biden y Francisco estuvieron reunidos una hora y cuarto, en un encuentro en el que hubo “risas y buen entendimiento”. Un vocero estadounidense señaló que “el compromiso entre los dos fue muy cálido cuando la delegación llegó a la sala”.

02.30 Fuerte operativo de seguridad

La capital de Italia está militarizada y fuertemente custodiada por el personal policial. Se escucha un ulular de sirenas de cientos de móviles que llevan de aquí para ya a los “grandes de la Tierra”, como los bautizó la prensa local. El operativo de seguridad cuenta con más de 5000 policías y perros rastreadores que patrullan las calles para evitar manifestaciones violentas como las que se produjeron quince días atrás contra la obligación del uso de pasaporte sanitario. También, hay aviones de caza, helicópteros militares y drones para controlar el espacio aéreo. El barrio Eur fue declarado zona roja de alerta máxima. Todo el área permanecerá completamente cerrada al tráfico y se dispuso el cierre de los colegios y las empresas allí radicadas desde ayer, viernes, hasta el domingo.

02.15. El impresionante edificio donde se celebra la cumbre

Los líderes mundiales se reúnen en el modernísimo centro de congresos La Nuvola (La Nube) ubicado en el barrio “mussoliniano” del Eur, a 25 minutos del centro de Roma. Es un edificio innovador e hiper tecnológico diseñado por el reconocido arquitecto italiano Massimiliano Fuksas, que fue inaugurado en octubre de 2016 y tiene capacidad para 8000 personas. Suspendida en el aire por cables de acero, una “nube” interior alberga el auditorio donde se gesta la cumbre, en el que pueden ingresar alrededor de 1800 personas. El barrio se formó durante la época fascista cuando Benito Mussolini impulsó en esta área la construcción de una serie de edificios imponentes para la Exposición Universal de Roma. Si bien el evento se aleja del casco histórico, está previsto que los líderes hagan un paseo por el centro romano y visiten atracciones como la famosa Fontana de Trevi.

02.10 Temas en agenda

Los temas centrales que se debatirán este fin de semana son:

La lucha contra el cambio climático y puntapiés de discusiones a continuar en la COP26 de Glasgow

Reducción de las emisiones de efecto invernadero antes de 2050

Gestión de la crisis sanitaria

Provisión de vacunas contra el Covid-19

Recuperación económica post-pandemia

Apoyo a las PyMEs

Medidas impositivas sobre empresas multinacionales para frenar las fugas de ingresos hacia paraísos fiscales

Interrupciones en las cadenas de suministro de los mercados globales

02.05 Qué líderes están presentes en Roma

Los Estados que componen el G-20 son la Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, la India, Indonesia, Italia, México, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y los países representados por la Unión Europea –España, por su parte, es un invitado permanente–.

A la cumbre también se convocan regularmente a otros países, ya sea por su relevancia económica (como Singapur, invitado todos los años, desde 2013) o por sus posiciones temporales de liderazgo internacional (como el pequeño país del sudeste asiático Brunei, que participará del evento en Roma por presidir la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

02.00 El G-20 vuelve a ser presencial

Los líderes las principales economías del mundo -tanto consolidadas como en desarrollo- se reúnen hoy y mañana en Roma para celebrar la primera cumbre presencial del G-20 en la pandemia por coronavirus, con una agenda cargada que incluye, entre sus temas centrales, la gestión de la crisis sanitaria, la recuperación económica y el cambio climático. Muchos de ellos continuarán su gira en Escocia, donde, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre, se llevará a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26).

El G-20 es un foro internacional que se formó en 1999 después de la crisis financiera asiática con el objetivo de funcionar como un encuentro de ministros de Finanzas y titulares de bancos centrales, pero en 2008, en pleno colapso económico mundial, reunió por primera vez a los mandatarios de los países que hoy lo integran, a los fines de rediseñar el sistema financiero global.

