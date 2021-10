«La peste de Macri y Vidal»: Axel Kiccilof filosísimo contra los funcionarios de Juntos por el Cambio

Este Sábado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiccilof participó del cierre del VIII Encuentro Nacional de Salud. En esta charla el gobernador planteó el plan para la reestructuración del sistema de salud pasado el grueso de la pandemia por el coronavirus. En el discurso, estuvo filosísimo y sostuvo: «La peste de Macri y Vidal«.

En el portal Télam informaron sobre el evento. El gobernador bonaerense sostuvo, durante su discurso que «Este encuentro abre la etapa de la pospandemia donde habrá que pensar muchas cosas, pero en los primeros puntos de la agenda está la imprescindible transformación del sistema de salud, no puede esperar más».

Ante 10 mil personas que llegaron de todo el país para participar del evento, el gobernador definió que esa transformación del sistema de salud debe tener el foco puesto en un esquema «igualitario y sin privilegios». «El campo popular de las tradiciones del peronismo no dejarán de escuchar las voces de los que piden o necesitan», remarcó.

En el arranque de su discurso, Kicillof recordó: “La peste de Macri y Vidal se anticipó en ese evento del 2015. En ese encuentro de salud me llevé una imagen. No sabía que en la Argentina se estaba trabajando de una manera tan seria y comprometida. Me enteré ahí, con esa reforma del sistema de salud argentino”.

En otro tramo de su discurso, Kicillof manifestó que en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de salud se saturó por los que tenían prepagas y terminaron atendiendose en hospitales públicos de la Provincia. Ante esta situación «no quiere acusar a nadie», pero hay que comenzar las discusiones de forma amplia. Quiso dar a entender que no acusa a Horacio Rodríguez Larreta por la saturación del sistema de salud.

Con información de www.elintransigente.com