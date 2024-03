El oficialismo santafesino cierra filas para votar la mayor reforma al Código Procesal Penal desde 2007

Las dos cámaras legislativas ya fueron convocadas a sendas sesiones especiales del período Extraordinario para este miércoles, miércoles Santo, con el objetivo central de votar una amplia reforma al Código Procesal Penal de la provincia que viene siendo discutido desde hace varios meses en el seno del oficialismo y con consultas al justicialismo, especialmente a los senadores.

El mensaje del Ejecutivo contempla la modificación de 46 artículos con la incorporación al 204 de una serie de figuras para colaborar en las investigaciones y además reformas a un artículo de la Ley Orgánica Judicial y a otro de la ley Orgánica Policial.

Tras un tenso jueves legislativo, una reunión el sábado en el despacho del ministro de Gobierno, Fabián Bastía con senadores y diputados oficialistas permitió avanzar en la discusión final y en los alcances del texto cuya letra fina quedará definida este martes. El Senado fue citado para el miércoles a las 11 y Diputados para las 11.30. En la Cámara Baja el oficialismo tiene los dos tercios para impulsar la votación sobre tablas mientras que en Diputados confían en el apoyo de Vida y Familia para sancionar el miércoles mismo la ambiciosa norma. "Será ley el miércoles", dijo off the record uno de los participantes del encuentro del sábado en el despacho de Bastía. Florencia Blotta del ministerio de Justicia y Seguridad acompañó al titular de gobierno. Por los senadores estuvieron los oficialistas Ciro Seisas (Creo - Rosario), Julio Francisco Garibaldi (PS - La Capital) más uno de los secretarios del bloque radical. En tanto, por los diputados estuvieron el radical José Corral y los socialistas Pablo Farías, Rubén Galassi y Lionella Cattalini.

Más allá de algunas pocas modificaciones votadas desde 2007 cuando fue sancionado el Código Procesal Penal santafesino, ésta será la mayor reforma y no solo por los artículos sino por los cambios que introducirá en el sistema. Por ejemplo, el artículo 204 que se refiere a los careos, tendrá seis agregados, el primero de los cuales suma medidas especiales de investigación y prueba como el agente encubierto, agente revelador, informante y la entrega vigilada. Otro de los agregados regula el registro de las medidas especiales de investigación y también habilita para la individualización de personas imputadas del registro de ADN. El otro capítulo agregado es la figura del arrepentido y se regula toda su actuación en el proceso penal.

Otros títulos a reformar son los inherentes a los sistemas de medidas coercitivas; el procedimiento abreviado; la formulación de cargos siguiendo como base fundamental la comunicación escrita; y la mecánica de las diversas audiencias del juicio oral, entre otras cuestiones de relevancia.

"Las reformas al Código surgen de la necesidad de adaptar la normativa procesal a las leyes sancionadas en el inicio de la gestión de Pullaro, motivo por el cual se modifican todos los artículos que corresponden para otorgar coherencia a todo el sistema", señala el mensaje del Ejecutivo en sus considerandos. A modo de ejemplo establece la competencia policial para dejar aclarado y plasmada en el marco de la persecución penal la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas (MPA) y la dirección técnico/científica (Policía). Regulan las audiencias que no sea la de juicio con reformas tendientes a agilizar y optimizar recursos. Amplía el plazo de detención a 15 días prorrogable por otro igual con control judicial de la misma. "No se ata a la detención a la formalización de la imputación", se aclara." Vencido esos plazos para que continúe la cautelar el fiscal debe habar solicitado audiencia para solicitar la prisión preventiva.

Se incorpora al cese del estado antijurídico una regulación expresa para las investigaciones vinculadas al microtráfico para ordenarse el desalojo inmediato y por la fuerza pública de los intrusos (casos de extorsiones y usurpaciones en sentido amplio no el encuadre jurídico penal del delito) y la restitución del inmueble a quien aparezca verosímilmente como su legítimo tenedor o hubiera sido víctima de desplazamiento forzado. En las causas por infracción a la ley 23.737, podrá ordenarse la demolición o derrumbe de las construcciones precarias que hubieran sido montadas para el tráfico de estupefacientes o para actividades accesorias o complementarias de dicho tráfico, sin perjuicio de las acciones civiles a que hubiere lugar.

Además modifica el tratamiento de bienes decomisados quedando a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, la que tendrá a su cargo la custodia, administración, conservación y disposición de los mismos estableciendo breve plazo para que el Poder Ejecutivo disponga. Por otra parte, modifica el juicio abreviado para casos de delitos contra la vida o la integridad sexual en los que la pena temporal deberá individualizarse dentro del tercio superior de la escala penal respectiva

El proyecto modifica el artículo 10 bis de Ley Orgánica del Personal Policial que salvo casos de flagrancia no permite al servidor detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente. En la reforma se permite la detención y se ordenan una serie de pasos de garantías que deberá seguir.

En cuanto a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina que la feria judicial de enero y de invierno, "no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del 50% del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda.

"No podemos escaparle al contexto y si bien la mecánica parlamentaria aconsejaría un debate en comisiones, desde Somos Vida estamos dispuestos a acompañar la reforma al Código Procesal Penal" señaló el diputado Emiliano Peralta, vocero de la bancada que conduce Amalia Granata.

"En los borradores que nos han llegado incorporan prácticamente la totalidad de los temas que el bloque ha planteado como objeciones y añadidos", acotó el norteño..

También en la agenda de Diputados estará el tratamiento del proyecto ya votado por el Senado para disponer la intervención a la comuna de Villa Saralegui, en el dpto San Cristóbal. Productores de ese distrito se movilizarán a esta capital para respaldar la decisión.

