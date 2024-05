Maximiliano Pullaro: "Kicillof aportó recursos en un momento difícil para Santa Fe"

Desde el Anexo de la Cámara de Diputados, previo a su exposición de la Ley Antimafias, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dialogó con Bruno Guiso en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). "Hay que profundizar el diálogo político", pidió el dirigente radical

Hace que un miembro de una organización criminal compleja, ante el delito que puede haber cometido de menor pena, sea juzgado por el máximo de la pena del delito cometido por la organización. Y eso realmente te permite golpear el conjunto de las organizaciones criminales y sacarlas de la calle.

BG: Como representante de la Unión Cívica Radical y, en consecuencia, de la alianza con Juntos por el Cambio, ¿qué opina sobre lo que está pasando con la interna? Ayer el gobernador de Chubut dijo que si hay una alianza con La Libertad Avanza ya no formaría parte de la coalición.

Sinceramente, estoy muy enfocado en los temas de Santa Fe. Desconozco las declaraciones que puede haber hecho Ignacio Torres. En cambio, puedo hablar por lo que somos nosotros en la provincia de Santa Fe, en donde tenemos un frente sumamente amplio, que lo compone desde la UCEDE hasta el GEN, pasando por el PRO y el socialismo, con la UCR como eje articulador.

Creo que cuando hay coincidencia de ideas y de objetivos políticos, en el caso de Santa Fe, de sacar a la provincia de Santa Fe adelante, en el caso de Argentina en salir de los problemas que tenemos, no debe haber trabas ideológicas, tiene que ser un proyecto programático. Por lo menos desde nuestro lugar coincidimos en ideas y en formas, y todos quienes coincidan en ello podemos estar en un espacio en común.

¿Qué piensa de los tiempos del Senado con respecto a la Ley Bases, ya que el oficialismo quiere sacar dictámenes esta semana y sesionar la semana que viene?

Es lógico que el oficialismo plantee eso, a veces los tiempos del Ejecutivo no son los tiempos parlamentarios, pero es correcto que se tomen un tiempo, que se pueda debatir, que se pretenda encontrar los equilibrios, los criterios y los consensos adecuados para llevar adelante una ley tan importante.

Es verdad que el Poder Ejecutivo necesita esta herramienta y es correcto que tenga esta herramienta para que pueda empezar a gestionar, pero también está bien que la discusión pueda sedimentarse y desde ese lugar que pueda salir la mejor ley y que todos estemos conformes.

¿Lamenta que haya sido un pacto fallido el del Pacto de Mayo? ¿Aspira a que sea en Santa Fe, porque se hablaba de que Rosario podría ser el lugar destinado en Junio?

No me quejo ni ando llorando nunca. El Presidente entendió que tenía que ir en principio, a hacer un acto en la ciudad de Córdoba capital. Tal vez es un buen momento para llevar adelante un acuerdo institucional entre los partidos políticos, entre los líderes parlamentarios, entre los gobernadores, con el Gobierno Nacional y muchas instituciones de lo que pretendemos para la República Argentina, eso no se dio en este momento, esperamos que se pueda dar en algún momento.

Pero para eso hay que profundizar el diálogo político, si no hay diálogo es difícil poder tener un consenso. Yo aspiro a poder tener un acuerdo pero en donde participemos todas las fuerzas políticas democráticas de la República Argentina.

Maxi Pullaro y su cercanía con Axel Kicillof

¿La reunión con Axel Kicillof es una mirada de carácter generacional o de qué orden? Porque, evidentemente, existe una colaboración entre Buenos Aires y Santa Fe.

Yo soy radical y pertenezco Juntos por el Cambio, claramente no pienso lo mismo que Kicillof y tengo muchas diferencias ideológicas, pero eso no nos tiene que hacer que no nos podamos sentar en una mesa a charlar. Incluso podemos coincidir en muchos temas de fondo, como son los temas de la inseguridad, que en eso valoro mucho al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Es que Kicillof aportó recursos en un momento difícil para Santa Fe y ahora estamos trabajando en lo que es inteligencia criminal y en lo que son investigaciones criminales complejas, compartiendo información para reprimir el delito y para investigarlo mejor.

Creo que es importante que dialoguemos, que es lo que lamentablemente se ha perdido en la República Argentina, el diálogo institucional. Parece que el que piensa distinto es enemigo de uno y la verdad que el que piensa distinto, piensa distinto pero siempre tiene una parte de la verdad.

El reclamo salarial de los estatales en Misiones

Hablando de seguridad provincial, ¿empatiza con el reclamo salarial de la policía en Misiones?

No quiero hacer una manifestación de eso, desconozco cuáles son las escalas salariales que tiene. Hablé con el Ministro de Gobierno y por lo que me manifestaba son escalas salariales que son similares a la media del país.

Lo que sí digo es que en Santa Fe estamos trabajando mucho para mejorar las fuerzas de seguridad de la provincia y, por supuesto, darle recursos también. Pero todas las provincias estamos teniendo un problema importante de pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos pero también de pérdida de los ingresos de los estados provinciales.

A mí me cayó la coparticipación, me cayeron los ingresos provinciales y la recomposición salarial tuvo 26 puntos más por encima de la recaudación de la provincia de Santa Fe, todos quisiéramos pagar salarios más altos en Argentina, tanto los gobernadores como el Gobierno nacional, pero estamos en un momento de máxima dificultad.

Los efectos de los recortes en el Interior

En la misma semana que el Gobierno ratifica un aumento en los subsidios a Transporte en el AMBA, hay intendentes que pretenden hacer una marcha con respecto a la situación de los subsidios en el interior del país. ¿Usted comparte estos reclamos delos intendentes?

Absolutamente. Fui uno de los primeros que se manifestó, también nos manifestamos la semana pasada cuando vimos que nuevamente primaba una mirada centralista del Gobierno. De todas maneras, esto no es que viene de Milei, sino que viene de los últimos gobiernos que han concentrado los recursos financieros y económicos de la Argentina en el AMBA.

Es injusto que en Buenos Aires se pague un boleto de 270 pesos cuando en el interior no tenemos subsidios y aportamos para los subsidios. De hecho, en el mes de enero, febrero, marzo y abril, mi provincia puso 27.000 millones en lo que es el impuesto a los combustibles que va a los fondos del Transporte, y a Santa Fe no le volvió nada de esto. El costo del boleto en mi provincia en este momento está a 700 pesos, pero es probable que lo tengamos que aumentar porque no hay subsidios del Gobierno.

Además, la semana pasada salió una resolución donde a la Universidad Nacional de Buenos Aires le aumentaban el 270% los gastos de funcionamiento y a las universidades de mi provincia, a la de Rafael, a la del Litoral y a la de Rosario, solamente el 105%. No es una crítica a la UBA, esto es una crítica a la mirada centralista que tuvieron durante los últimos años los gobiernos nacionales y que claramente se han olvidado del federalismo

CON INFORMACION DE PERFIL.COM