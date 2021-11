«El conurbano es una fábrica de pobres y drogas»: polémicas declaraciones de un intendente cercano a Mauricio Macri

El intendente macrista de la localidad de Dolores, Camilo Etchevarren, dijo este miércoles que el conurbano bonaerense «es una fábrica de pobres, drogas y marginalidad». Las polémicas declaraciones del hombre de Juntos por el Cambio que aspira a la gobernación bonaerense se dio en la misma jornada en que el ex presidente Mauricio Macri se presentó ante la Justicia para declarar por presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

En declaraciones al programa ‘La Mecha’ por Radio Provincia, el intendente que acompañó al ex mandatario nacional en su presentación ante la Justicia se refirió a la situación en que se encuentra la provincia de Buenos Aires. «La Provincia está abandonada y propongo un gobierno con intendentes y gestión, nos gobierna gente que no tiene ni idea», señaló el funcionario municipal.

Tras este planteo, cuestionó la conformación del Gabinete de Axel Kicillof y subrayó la falta de voces representativas al interior bonaerense, al tiempo que cuestionó la prevalencia de nombres vinculados al conurbano. En este sentido, insistió en su crítica y lanzó una polémica definición: «El conurbano es una fábrica de pobres, de drogas y de marginalidad, en el interior no tiene nada que ver con esa realidad».

Asimismo, jefe comunal remarcó que lleva cuatro mandatos al frente del municipio y que «hace 20 años me siento con ministros que no tienen ni idea que nos pasan a los intendentes del interior». A su vez, confirmó sus aspiraciones a sumarse a la disputa por una posible candidatura en 2023 y afirmó que «si se me ofreciera sería candidato a gobernador».

Por otro lado, Etchevarren se refirió a la causa contra Mauricio Macri en la que, según entendió, «está todo armado» y se mostró crítico con el Poder Judicial. «Estoy muy decepcionado con este gobierno, en la justicia demuestran incapacidad de los jueces y el apuro y las ganas de procesar a Mauricio Macri. No es la justicia que queremos», subrayó el intendente.

Con información de www.elintransigente.com