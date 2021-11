Campaña sucia: Viotti y Rocío Tomas, su ex pareja, radicaron la denuncia

El concejal Leonardo Viotti denunció ayer ante la Fiscalía Regional que es víctima de una campaña sucia y de noticias falsas que se viralizaron a nivel local, se mostró "muy preocupado por este nivel de agresión" y el impacto que genera la viralización de estos contenidos en su círculo familiar y de amistades. "Hace un par de semanas salieron a decir que yo era millonario difundiendo datos falsos, me llamó la atención pero la dejamos pasar. Ahora es imposible, cruzaron un límite que no se puede tolerar", expresó el concejal a este Diario.

"Se distribuyó por whatsapp una falsa conversación donde se me acusa de ser violento, algo que es una mentira absoluta. Esta operación por parte del peronismo kirchnerista de nuestra ciudad, me ha afectado mucho emocionalmente, tanto a mí como a mi familia. Pero también fue la muestra de lo peor de la política 'matona y apretadora' que caracteriza al kirchnerismo. Porque no fue suficiente para ellos intentar hacerle creer a la gente que era un millonario enriquecido a costa de la política sino que fueron por más, haciendo uso de un tema tan sensible como la violencia de género, la cual repudio enérgicamente, no solo con palabras sino con acciones presentando junto a mi bloque propuestas y proyectos que buscan contrarrestarla", explicó Viotti más tarde.

Al mediodía, el legislador se acercó al Centro Territorial de Denuncias ubicado en la esquina de 9 de Julio y Las Heras, que estaba cerrado a pesar de informar que atiende hasta las 20 horas. A ese lugar llegó acompañado por los concejales Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy, la ex concejal Carina Visintini y especialmente por su ex pareja que también es víctima de las noticias falsas porque le "inventaron" la conversación que circula por whatsapp en la que acusa a Viotti de violento. A la tarde directamente se dirigió a la sede de Fiscalía de calle Necochea para formalizar la denuncia.

No solo fueron "diálogos inventados" por whatssap sino que también se creó una cuenta en YouTube en la que se cargó un video de 15 segundos con consignas en las que supuestamente trabajaría Viotti como legislador de la ciudad. Al respecto, el espacio ya hizo la denuncia ante YouTube por "sustitución de identidad" y se pidió la baja de la cuenta.

"En este momento, más que nunca, me doy cuenta que el costo que hay que pagar por querer hacer las cosas bien en política es altísimo, pero también sé que esto, en vez de debilitarnos nos hace más fuerte y nos diferencia de esa política que no somos, de esa política que no queremos y que no representa a ningún rafaelino", subrayó Viotti. "Puedo asegurarles que yo represento otros valores y en estos años de dedicarme a la política siempre me he dirigido hacia los demás espacios políticos con respeto, empatía y abierto al diálogo para acordar un consenso que beneficie principalmente a los vecinos", agregó Viotti.

Finalmente, agradeció "a todas las personas que me contactaron, a muchos ni siquiera pude llegar a responderles, pero sepan que los leo y que su acompañamiento me dieron las fuerzas necesarias para poder realizar la denuncia correspondiente, y así ponerle un freno al patoterismo kirchnerista".

Con información de La Opinión