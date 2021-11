«Empoderó la delincuencia»: Patricia Bullrich salió con todo y apuntó contra el oficialismo

El crimen de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía, La Matanza, puso nuevamente en el centro de la agenda la discusión sobre la inseguridad. Patricia Bullrich aseguró que en la Argentina «hay zonas tomadas» y precisó que «algunas de ellas son, Rosario, La Matanza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes». Frente a ese panorama, lejos de quedarse callada, arremetió contra el Frente de Todos.

Este jueves, en diálogo con Wily Kohan en Radio Mitre, la exministra de Seguridad afirmó que «el Gobierno empoderó a la delincuencia» y agregó que esto se vio «primero largándola (en referencia a liberación de los presos por el Covid 19), después diciendo que iba a invertir en seguridad» y puso como ejemplo que «a la Ciudad le sacaron dinero diciéndole que iba a haber una gran inversión en seguridad en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano».

En ese sentido se centró en La Matanza y recordó que «(Sergio) Berni anunció junto a (Fernando) Espinoza el mega plan de mayor inversión de la historia de La Matanza» y sin embargo, «hoy La Matanza está en una situación de desidia, de abandono». En consecuencia, aseveró que la actitud del jefe comunal de La Matanza refleja «la situación de las intendencias que se han desentendido total y absolutamente de la ayuda en materia de seguridad».

En consecuencia, remarcó que «el mensaje que ha dado tanto (Sabina) Frederic como Aníbal Fernández, el presidente de la Nación, el mismo (Axel) Kicillof, ha sido una filosofía de vuelta a la protección del delincuente». En contraposición con el accionar del oficialismo, aseguró que «nosotros tenemos mano firme» y por lo tanto, «no vamos a dejar que los delincuentes tomen la calle, los narcotraficantes no van a tomar el país».

Sin guardarse nada calificó como «estúpida» la filosofía del kirchnerismo sobre la seguridad y volvió a hacer hincapié en que el Gobierno «protege al delincuente» y «la delincuencia entiende este mensaje y ataca con total brutalidad». A su vez, recalcó que «la policía dice actúo o no actúo, me meto o no me meto». Para concluir, Bullrich se diferenció de Berni y afirmó que «nosotros no estamos a favor de la pena de muerte» en alusión a las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense que aseguró que «no le temblaría la mano» si tuviera que aplicarla.

Con información de www.elintransigente.com