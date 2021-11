La terrible experiencia con el bullying que sufrió Emilia Mernes durante el secundario: “Me sacaron fotos haciendo pis”

Luego de su paso por Rombai, Emilia Mernes lanzó su carrera de solista con mucho éxito, contando con millones de seguidores en redes sociales y reproducciones de sus canciones. A pesar de este éxito, la cantante contó que vivió una adolescencia complicada culpa del bullying.

Emilia Mernes nació en Nogoyá, un pueblo de la provincia de Entre Ríos. De familia de panaderos, su acercamiento en la música vino de parte de su abuelo, que le regaló su primera guitarra. Durante su adolescencia, se presentó a un casting como modelo para una reconocida marca y terminó quedando. Lo que fue una grata noticia para ella, no lo fue para sus compañeras, que no tomaron muy bien esta situación.

“A mí me pasó a los 15 años, fui modelo y cuando terminó tuve que regresar a mi ciudad. Eso no les gustó a mis compañeras”, relató Emilia Mernes durante la última emisión de Podemos Hablar.

Luego la actriz continuó relatando acerca de ese momento y las traumáticas experiencias que le tocó vivir, siendo víctima de bullying. “Estábamos en un cumpleaños de 15, me sacaron una foto por abajo del baño mientras hacía pis y la publicaron en Facebook”, relató Emilia Mernes. “Otra vez, me mandaron mensajes a mí, a mi familia y a mi novio con cosas horribles”, continuó rememorando los feos momentos que debió atravesar la cantante durante la secundaria.

Emilia Mernes contó que, cansada de esta situación, pidió que la cambien de colegio, pero el bullying persistió hasta finalizar el colegio secundario en quinto año. “Los preceptores y los profesores hacen oídos sordos”, contó sobre su experiencia.

A pesar de ello, Emilia Mernes dice que no le guarda rencor a la situación, pero que lo cuenta para generar conciencia de la situación y que se sepa que es algo que se vive en los colegios.