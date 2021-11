Acuerdo con el FMI: la sorpresiva condición de Javier Milei para acompañar al Gobierno

El flamante diputado electo en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, aseguró que solamente acompañará el presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si «hay un ajuste» y «se elimina la obra pública». «Tiene que tener un ajuste y ese ajuste tiene que caer sobre la política, no sobre el sector privado», manifestó el economista y expresó que «la inflación es inmoral».

En este sentido, el representante de Avanza Libertad explicó que «el criterio para acompañar o no -el acuerdo- tiene que ver con nuestra perspectiva de diseño de política económica, basado en un criterio de índole moral. Tomamos los argumentos y los llevamos al límite», en diálogo con Urbana Play y señaló que si «el argumento está mal desde la moral, no se lo acompaña».

Asimismo, indicó que «nunca vamos a avalar un presupuesto que tenga déficit fiscal porque si lo tenés, lo tenés que financiar» y señaló que «lo primero es no dejar pasar el déficit. El tema es cómo arreglar el desequilibrio que tenemos. Si me decís que lo vas a subir con impuestos, no lo dejo pasar porque también son inmorales», refiriéndose a una de las primeras leyes que deberán debatir.

Además, criticó a la inflación que «ataca a los sectores vulnerables» y diagnosticó que «la única solución es la reducción del gasto público en cuyas partidas tienen impacto sobre la política, de modo tal que minimices el daño social. Como por ejemplo, eliminar la obra pública». «Nosotros estamos en contra de las retenciones», comentó en una de las principales medidas del Gobierno.

Por último, se refirió a lo sucedido con su custodio en el bunker de La Libertad Avanza: «Repudiamos y condenamos el accionar de dicha persona [el custodio que amenazó con sacar un arma], el jefe de seguridad lo retiró. Se lo echó del estadio. Hay que tener en cuenta que hay un orden de nivel. Acá hay otro tipo de matanzas que son de los delincuentes. Acá tenés muchos delincuentes matando inocentes sin enfrentar costo alguno».

Con información de www.elintransigente.com