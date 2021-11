Escándalo: mensajes de Julio De Vido demuestran cómo armaba operaciones contra el gobierno de Mauricio Macri

Un nuevo escándalo sacude la coyuntura política al revelarse mensajes que comprometen a Julio De Vido, Roberto Baratta (su mano derecha) y diversos periodistas del oficialismo. Una investigación periodística demostró cómo ambos bajaban línea en los principales medios de comunicación kirchneristas para perjudicar al gobierno de Mauricio Macri. Los blancos principales de las operaciones eran Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, y Eduardo Costa, senador radical por la provincia de Santa Cruz.

Los resultados de la investigación fueron publicados por el periodista Daniel Santoro y rápidamente cobraron relevancia pública. Así, diversos periodistas opositores al actual gobierno, como Andrés Ballesteros, repudiaron los ataques planificados contra diversos funcionarios del macrismo. También fueron blanco de la operación la exdiputada Elisa Carrió, el ex interventor de la mina de Río Turbio (Santa Cruz) Oscar Zeidán, entre otros.

Roberto Baratta fue encarcelado con prisión preventiva en el penal de Ezeiza por ser partícipe directo de la Causa Cuadernos, en el manejo de bolsos con coimas. Por esa razón, fue confiscado su teléfono celular hace unas semanas, de manera que pudo constatarse el intercambio de información con Julio De Vido y más de 10 periodistas funcionales al kirchnerismo.

Uno de los datos más destacados fue cuando, en 2016, De Vido le ordenó a Baratta una bajada de línea contra Juan José Aranguren, en el marco del tarifazo que proyectaba Mauricio Macri en la luz y el gas. «Hacelo ir al Silvestre [Hernán Bisquert] el lunes a la mañana al Congreso q lo voy a necesitar 1/2 hora por favor q este 9,30 o 10,45» fue uno de los mensajes del exministro de Planificación.

Luego hubo variados intercambios, entre ellos, insultos al exministro del Interior, Roberto Frigerio, planes para atacar a funcionarios macristas desde cuentas truchas de Twitter y proyectos para demandar al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Otro de los mensajes destacados sobre la operación, redactado por De Vido, es: “Fijate la nota de [Horacio] Verbitski hay un b*ludo que escribe una nota adjunta q dice q no quisimos no supimos o no pudimos tener un análisis de costo de producción tal como lo hacía YPF antes de su privatización. Me gustaría contestar mandándole al perro [apodo de Verbitsky] primero nuestra respuesta”.

Con información de www.elintransigente.com