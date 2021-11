Acusan a Wanda Nara de plagio por su nueva marca de bikinis: “Es exactamente la misma”

Sin lugar a dudas, Wanda Nara es una de las mujeres más polémicas del país. Después de haber protagonizado los escándalos de mayor renombre, la rubia dio por finalizado el Wandagate a partir de la entrevista que le proporcionó a Susana Giménez el martes pasado. A las 21 horas, el mano a mano se transmitió por Telefé y ella explicó cómo vivió la infidelidad de su marido, cómo encontró los mensajes con la China Suárez y reconoció sus propios errores. “La culpa la tuve yo” sostuvo después de haber reflexionado sobre la instastory que publicó tildando de “zorra” a la ex Casi Ángeles.

De todas formas, Wanda Nara volvió a formar parte de un nuevo escándalo que, esta vez, se desarrolló en internet. Todo comenzó después de que la empresaria subiera una serie de fotos luciendo una sugerente bikini de color negro, y si bien muchos le reconocieron que era muy bonita, una emprendedora rompió el silencio y aseguró que ese modelo de malla es propio de su negocio, el cual recibe el nombre de “Mumbai”. Así y por medio de una serie de fotos y videos, la usuario de Instagram relató su indignación y se mostró muy enojada con la actitud de Wanda Nara.

“Estoy en shock”, comenzó el descargo de la joven. “Me lo espero de algún emprendedor pequeño, no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”, destacó, comparando la postal que subió la esposa de Icardi y las fotos propias del emprendimiento. “Estoy indignada porque realmente, es una mina que puede pagar tranquilamente un diseñador, alguien que se encargue de todo... no lo puedo creer”, lanzó. A continuación, agregó: “Y yo sé que no puedo hacer nada porque tenes que patentar tus modelos para poder hacer algo por eso, pero ¡la impunidad!”, cerró, etiquetando a la rubia.