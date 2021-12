Miércoles de semifinales de Liga Rafaelina

El cierre de año de Liga Rafaelina de Fútbol se viene con todo. Diciembre arranca a full. Este miércoles se jugarán los encuentros de semifinales en el principal grupo liguista, pasando para mañana lo relacionado con la Primera B.

Por el lado de la Primera A, con la reciente consagración de Sportivo Norte en el Clausura, se jugarán las semifinales del torneo Absoluto que tiene como premio mayor la Copa ‘Américo Lito Maina’. Junto al Negro, 9 de Julio, Quilmes y Libertad de Sunchales buscarán la final y la consagración absoluta en esta temporada que va llegando a su fin.

Lo que respecta a Primera División, a un solo partido en cancha de cada campeón, este miércoles se estarán enfrentando, desde las 21.00hs, 9 de Julio vs Argentino Quilmes. Dicho encuentro será arbitrado por Mauro Cardozo, quien estará acompañado por M. Bauer y N. Costamagna, como cuarto irá G. Vacarone.

A las 22.00hs se medirán en Barranquitas Sportivo Norte vs Deportivo Libertad, encuentro que tendrá a Rodrigo Pérez como árbitro principal, y los líneas serán G. Moreno y S. Yori. Como cuarto estará G. Hidalgo.

En Reserva también habrá cuadrangular para definir el campeón Absoluto.

A las 19 hs en el predio del Autódromo jugarán Atlético de Rafaela vs Deportivo Libertad (Maximiliano Mansilla) y en barrio Parque, mañana jueves, a las 20.30hs lo harán Ben Hur ante el Deportivo Ramona.

EN LA B, IDA Y VUELTA

A diferencia de la Primera A, que las semis sólo son a partido de ida, la Primera B tendrá mañana (se iba a jugar hoy pero por pedido policial pasó para el jueves) el inicio de la instancia de semifinales por el ascenso y el próximo domingo se disputarán las revanchas.

Con la finalización del Clausura y Vila campeón de la Zona Norte y Atlético María Juana en la Zona Sur, ambos elencos aguardando en la final, quedaron definidos los elencos que disputarán la etapa decisiva y más importante del año: la del ascenso a la Primera A.

Por el lado de la Zona Norte, Argentino de Humberto recibirá a Independiente San Cristóbal, encuentro que comenzará a las 22.00hs. Mientras que por la zona Sur, en Frontera, La Hidráulica estará midiéndose con Sportivo Santa Clara, desde las 21.00hs.

En lo que respecta a División Reserva, sólo se disputará la Norte ya que Juventud Unida de Villa San José se consagró campeón Absoluto en la Sur.

En la previa de Primera, jugarán Argentino de Humberto vs Independiente San Cristóbal (20.30hs) y por otro lado, en Lehmann y a las 21hs, Moreno vs Tiro Federal de Moisés Ville.

Fuente: diariolaopinion.com.ar